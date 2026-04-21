Colono israelí mata a tiros a 2 palestinos cerca de una escuela en Cisjordania

Jóvenes palestinos juegan y nadan en una cuenca portuaria en Ciudad de Gaza, el 19 de abril de 2026. (Foto AP/Jehad Alshrafi) AP

El Ministerio de Salud palestino indicó que Aws al-Naasan, de 14 años, y Jihad Abu Naim, de 32, murieron en un ataque de colonos contra la aldea de al-Mughayyir, que dejó a otros tres heridos.

Kazem Al-Hajj Mohammad, quien presenció el tiroteo, relató que se produjo una ráfaga de disparos después de que llegaron los colonos y el ejército. Los administradores de la escuela dijeron a los padres que fueran a recoger a sus hijos y se encontraron con más disparos y gas lacrimógeno. Fue entonces cuando murieron los dos, afirmó.

Él y otros dolientes sacaron los dos cuerpos, envueltos en banderas palestinas, del Complejo Médico de Ramallah, adonde fueron trasladados los muertos y heridos tras el tiroteo.

“Esta es nuestra realidad diaria”, expresó, al señalar que el papel de los colonos y el ejército se había vuelto intercambiable en medio de la violencia cotidiana, el desplazamiento, el acaparamiento de tierras y la incautación de ganado.

El ejército de Israel dijo que el hombre que disparó era un civil, un reservista del ejército que no había sido movilizado. El ejército señaló que no había sido arrestado, pero que el incidente estaba bajo investigación. Indicó que las tropas habían respondido a reportes de lanzamiento de piedras contra un vehículo civil israelí.

La aldea, a 15 kilómetros (9 millas) al noreste de Ramallah, ha sido un epicentro de enfrentamientos entre palestinos y colonos israelíes, y los palestinos han reportado decenas de ataques en 2025, incluidos tiroteos mortales, incendios provocados y actos de vandalismo. La carretera principal que conduce a al-Mughayyir es cerrada con frecuencia con una reja militar, y los residentes dicen que gradualmente han perdido acceso a sus tierras agrícolas y olivares.

Gran parte de los olivares fue arrasada durante una incursión del ejército israelí el verano pasado, después de que un pistolero palestino presuntamente abrió fuego contra colonos israelíes que pastoreaban ovejas cerca de la aldea. Ocho puestos de avanzada de colonos ahora rodean al-Mughayyir, incluido Adei Ad, que fue legalizado por el gobierno de Israel en diciembre.

Otro joven de 14 años, Mohammed Naasan, fue asesinado allí en enero.

Al-Naasan y Abu Naim son los más recientes palestinos muertos este año en Cisjordania, donde 10 personas han sido asesinadas por colonos israelíes, superando el total de muertos a manos de colonos en 2025. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que 240 palestinos murieron en el territorio el año pasado, la gran mayoría a manos del ejército de Israel y nueve atribuidos a colonos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP