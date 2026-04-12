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Colonia se lleva el duelo por el descenso en la Bundesliga ante Werder Bremen

BERLÍN (AP) — Colonia alivió sus preocupaciones por el descenso en la Bundesliga al imponerse el domingo 3-1 a un Werder Bremen que jugó con 10 hombres, un resultado que dejó al equipo visitante apenas fuera de la zona de descenso.

Isak Johannesson del Colonia celebra con Luca Waldschmidt celebra tras anotar en el encuentro ante el Werder Bremen de la Bundesliga el domingo 12 de abril del 2026. (Marius Becker/dpa via AP)
Isak Johannesson del Colonia celebra con Luca Waldschmidt celebra tras anotar en el encuentro ante el Werder Bremen de la Bundesliga el domingo 12 de abril del 2026. (Marius Becker/dpa via AP) AP

Se trata de la primera victoria del Colonia bajo el entrenador interino René Wagner, después del empate 2-2 ante Eintracht Frankfurt en su debut el fin de semana pasado. Wagner recibió las riendas por el resto de la temporada luego de que el Colonia despidiera al técnico Lukas Kwasniok el 22 de marzo.

La joven estrella del Colonia, Said El Mala, anotó con un penal al inicio y las esperanzas de Bremen recibieron otro golpe a los 24 minutos, cuando el capitán Marco Friedl fue expulsado por derribar a Ragnar Ache cuando el delantero del Colonia avanzó solo hacia la portería.

Ache tuvo que esperar hasta el 65 para anotar en su tercer intento. El remate de Cenk Özkacar se estrelló en el poste y Mio Backhaus atajó el disparo de Ache tras el rebote, pero Ache marcó en la siguiente.

Luego, Ache cometió un falta sobre Olivier Deman, y Romano Schmid convirtió con alivio el penal, colocando el balón junto al poste izquierdo al 76, para un cierre emocionante hasta que Isak Bergmann Johannesson finalmente sentenció el resultado en un contraataque en la última jugada del partido.

Con ello, Colonia se colocó cinco puntos por encima de la zona de descenso, mientras que Bremen quedó apenas tres puntos por encima del peligro con cinco jornadas por disputarse. Fue un mal resultado para los dos últimos, Wolfsburg y Heidenheim, que ahora están a siete y nueve puntos, respectivamente.

Más tarde, Stuttgart se juega sus aspiraciones de clasificarse a la Liga de Campeones ante el visitante Hamburger SV, antes de que Mainz reciba a Freiburg para un duelo entre aspirantes europeos tras sus victorias del jueves en la Conference League y la Europa League.

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