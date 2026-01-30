americateve

Colombia recibirá 20 vuelos de EEUU tras reactivar deportaciones en la puerta de reunión Petro-Trump

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano aseguró el viernes que recibirá 20 vuelos de sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos tras la reanudación de las deportaciones que fue anunciada a pocos días de la reunión que sostendrán en la Casa Blanca los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

El presidente colombiano Gustavo Petro habla durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la Ciudad de Panamá, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)
El presidente colombiano Gustavo Petro habla durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la Ciudad de Panamá, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)

“Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de exclusión por esta vía y, por ahora, haremos unos 20 vuelos, uno semanal, para ir trayendo a estas personas”, señaló a la prensa la canciller Rosa Villavicencio.

La Cancillería colombiana informó el jueves al filo de la medianoche que fueron reanudados oficialmente los vuelos de repatriación de colombianos desde Estados Unidos, enseñando a sus connacionales llegando al aeropuerto de Bogotá vestidos con sudaderas y cargando bolsas plásticas y morrales.

La reanudación ocurre tras meses de suspensión de los vuelos y tensiones que comenzaron hace un año cuando Petro se negó a recibir a los deportados en aviones militares estadounidenses, exigiendo que se les tratara con “dignidad” y no fueran esposados.

Colombia dispuso aviones de su Fuerza Aérea para los deportados colombianos. Entre finales de enero y marzo de 2025, Colombia recibió más de 1.460 connacionales, según datos públicos de la Defensoría del Pueblo.

La reanudación de los vuelos se da “siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales”, según la Cancillería, que no especificó cuál es el protocolo en las deportaciones.

Petro se encontrará el martes con Trump en una reunión que mantiene alta expectativa sobre su desenlace, luego de tensiones bilaterales que han escalado durante un año entre los mandatarios.

Los desacuerdos entre ambos mandatarios han incluido la política migratoria y las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza, pero se han concentrado especialmente en la lucha contra el narcotráfico.

Trump ha señalado, sin pruebas, a Petro de ser un “capo de las drogas” y el Departamento del Tesoro lo sancionó a él y a la primera dama, Verónica Alcocer, por presuntos vínculos con el narco. También amenazó con retirar la ayuda financiera a Colombia e incluso dijo que le sonaba bien una intervención militar en Colombia.

FUENTE: AP

