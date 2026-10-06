Colombia ofrece apoyo legal a exmilitares detenidos en EEUU por asesinato de presidente de Haití

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anuncia un esfuerzo conjunto con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para fortalecer la seguridad en la capital colombiana mediante una mayor presencia policial, inteligencia, tecnología y capacidades urbanas en Bogotá, el martes 25 de agosto de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

“No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”, aseguró en X De la Espriella, quien durante la campaña electoral recibió el apoyo político de militares retirados.

Moïse fue asesinado en la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando un grupo de desconocidos irrumpió en su residencia privada de Puerto Príncipe y lo acribilló, e hirió de gravedad a su esposa, quien sobrevivió. Exmilitares colombianos fueron señalados de servir como mercenarios en el ataque.

El anuncio de De la Espriella, de signo conservador, supone un renovado apoyo político del gobierno colombiano a los exmilitares. Su predecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026), pidió perdón a Haití por el asesinato de Moïse “cometido por mercenarios colombianos”.

Tras permanecer años presos en Haití sin que se resolviera su situación jurídica, 17 colombianos fueron trasladados a finales de septiembre a Estados Unidos. Luego comparecieron, junto a un exempleado del Ministerio de Justicia de Haití, ante un tribunal federal en Miami por cargos relacionados con el crimen.

El traslado de los colombianos a Estados Unidos supuso para las familias de los detenidos la esperanza de tener un debido proceso y también un reto mayor para asumir su defensa, por lo que De la Espriella ordenó apoyar a las familias económicamente.

“Estoy absolutamente feliz que por fin alguien nos escuche y revise las pruebas que tenemos para demostrar que ellos fueron involucrados con un fin: servir de chivos expiatorios para tener a alguien a quien encarcelar”, dijo a The Associated Press Milena Carmona, esposa del detenido Jheyner Alberto Carmona Flórez.

Carmona aseguró que las familias esperan mostrar al gobierno colombiano la información que han recopilado durante años en defensa de sus familiares.

“Si tenemos que ir hasta Estados Unidos, allá nos vamos, pero a nuestros familiares los defenderemos y apoyaremos hasta el final, porque ellos no asesinaron a nadie ni conspiraron para hacerlo”, agregó Carmona.

El sur de Florida sirvió como un lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar a Moïse y reemplazarlo por alguien elegido por los conspiradores, de acuerdo con autoridades de Estados Unidos. Hasta ahora, al menos nueve personas han sido condenadas en juicio o mediante declaraciones de culpabilidad.

Uno de los condenados a cadena perpetua fue Germán Alejandro Rivera García, un capitán retirado del ejército colombiano señalado de liderar al grupo de colombianos. Se declaró culpable de haber conspirado y respaldado el complot para matar al mandatario.

FUENTE: AP