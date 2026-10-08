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Colombia declara oficialmente la llegada del fenómeno de El Niño

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano declaró oficialmente el jueves la entrada del fenómeno de El Niño, advirtiendo que podría mantener una intensidad de fuerte a muy fuerte y extenderse hasta el primer semestre del próximo año.

Un perro con abrigo descansa frente al mural de un jaguar pintado al costado de una casa, el martes 6 de octubre de 2026, en el centro de Bogotá. (AP Foto/Fernando Vergara)
Un perro con abrigo descansa frente al mural de un jaguar pintado al costado de una casa, el martes 6 de octubre de 2026, en el centro de Bogotá. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

“La confirmación responde al comportamiento sostenido de las condiciones cálidas del océano Pacífico, que de acuerdo con la última medición rompió récords alcanzando una anomalía en la temperatura superficial del océano de +3.49°C”, indicó la presidencia en un comunicado.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que la atención se concentra en la disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas por El Niño, un calentamiento natural del Pacífico ecuatorial que distorsiona patrones meteorológicos en todo el mundo.

El gobierno advirtió que el país debe estar preparado tanto para condiciones de sequía como para emergencias relacionadas con las lluvias.

“El Niño no apaga las lluvias”, explicó Andrés Herkrath, director general del Ideam. “Octubre y noviembre son la segunda temporada de lluvias y lloverá por debajo de lo esperado, sobre todo en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, siendo diciembre el mes de mayor déficit”, agregó.

Colombia ha registrado y sofocado decenas de incendios forestales en las últimas semanas, mientras que algunos municipios han recurrido a varias jornadas de racionamiento de agua debido a la disminución de los niveles de los embalses.

En anticipación a la disminución progresiva del agua disponible en los embalses de las hidroeléctricas, el Ministerio de Minas y Energía ejecutará un “plan de choque” con el fin de evitar un racionamiento eléctrico.

La titular de la agencia, María Nohemí Arboleda, indicó que se pretende incentivar el ahorro de energía para bajar la presión sobre el sistema eléctrico, aumentar la disponibilidad de combustibles y aprovechar lo más que se pueda la capacidad existente.

Un decreto divulgado el jueves permite a las plantas térmicas abastecerse de más de un agente cuando una “contingencia ponga en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico nacional”.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, responsabilizó al gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026) por lo que considera una falta de preparación para hacer frente a El Niño.

“Ambiente va a acompañar a los territorios en agua, ecosistemas e incendios, y a agricultura en la protección de la producción de alimentos, pero que quede claro de dónde viene el rezago”, afirmó Arjona.

FUENTE: AP

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