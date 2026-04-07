americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Colombia captura 113 personas en operativo nacional contra la extorsión y el secuestro

BOGOTÁ (AP) — Las autoridades colombianas capturaron a 113 personas presuntamente vinculadas con extorsiones y secuestros en un operativo que se extendió durante una semana en gran parte del país y que afectó al cártel Clan del Golfo y a más de una docena de estructuras criminales, informó la policía el martes.

La “Operación Granate”, como la denominó la policía, fue realizada entre el 24 de marzo y el 1 de abril en ciudades capitales como Bogotá, Cartagena, Cúcuta y Barranquilla y en 10 de los 32 departamentos del país.

“La ‘Operación Granate’ es una declaración firme de que en Colombia no hay lugar para el secuestro ni la extorsión”, indicó en un comunicado el coronel Édgar Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión de la policía. “Avanzamos con toda nuestra capacidad para defender lo más valioso: la vida y la libertad de los colombianos”, agregó.

El secuestro, que suele tener fines extorsivos, se incrementó en 2025 un 108% respecto del año anterior, pasando de 313 víctimas a 651, según cifras públicas del Ministerio de Defensa. Mientras que los casos de extorsión disminuyeron a 12.180 casos en 2025 frente a 13.802 en 2024, la cifra más alta en una década.

La policía, en coordinación con la fiscalía, suele realizar este tipo de operativos a nivel nacional contra la extorsión y el secuestro. A inicios de marzo fueron capturadas 121 personas en una operación similar.

La policía indicó que la operación permitió la captura de presuntos miembros del Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, dos grupos armados con los cuales el actual gobierno del izquierdista Gustavo Petro sostiene mesas de negociación que buscan su sometimiento a la justicia.

También fueron afectadas otras 13 bandas criminales que suelen operar en zonas urbanas como “Los Pepes” y “Los Costeños”, que operan en Barranquilla y el departamento del Atlántico, en el norte del país.

En la operación fueron incautadas armas de fuego, cartuchos, granadas, motocicletas y celulares que habrían sido utilizados para las extorsiones y los secuestros.

En paralelo, el ejército informó el martes la liberación de una mujer que permaneció secuestrada durante cinco días en Nariño, en la frontera con Ecuador, por presuntos integrantes de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron a un acuerdo de paz suscrito con el Estado hace una década.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

Destacados del día

🚨 LA ISLA DE KHARG: LA DEBILIDAD DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

🚨 LA ISLA DE KHARG: LA "DEBILIDAD" DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Baby Lores participa en audiencia migratoria de Insurrecto en EEUU y reacciona al proceso

Baby Lores participa en audiencia migratoria de Insurrecto en EEUU y reacciona al proceso

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter