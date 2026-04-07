Colombia captura 113 personas en operativo nacional contra la extorsión y el secuestro

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La “Operación Granate”, como la denominó la policía, fue realizada entre el 24 de marzo y el 1 de abril en ciudades capitales como Bogotá, Cartagena, Cúcuta y Barranquilla y en 10 de los 32 departamentos del país.

“La ‘Operación Granate’ es una declaración firme de que en Colombia no hay lugar para el secuestro ni la extorsión”, indicó en un comunicado el coronel Édgar Correa Tobón, director de Antisecuestro y Antiextorsión de la policía. “Avanzamos con toda nuestra capacidad para defender lo más valioso: la vida y la libertad de los colombianos”, agregó.

El secuestro, que suele tener fines extorsivos, se incrementó en 2025 un 108% respecto del año anterior, pasando de 313 víctimas a 651, según cifras públicas del Ministerio de Defensa. Mientras que los casos de extorsión disminuyeron a 12.180 casos en 2025 frente a 13.802 en 2024, la cifra más alta en una década.

La policía, en coordinación con la fiscalía, suele realizar este tipo de operativos a nivel nacional contra la extorsión y el secuestro. A inicios de marzo fueron capturadas 121 personas en una operación similar.

La policía indicó que la operación permitió la captura de presuntos miembros del Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, dos grupos armados con los cuales el actual gobierno del izquierdista Gustavo Petro sostiene mesas de negociación que buscan su sometimiento a la justicia.

También fueron afectadas otras 13 bandas criminales que suelen operar en zonas urbanas como “Los Pepes” y “Los Costeños”, que operan en Barranquilla y el departamento del Atlántico, en el norte del país.

En la operación fueron incautadas armas de fuego, cartuchos, granadas, motocicletas y celulares que habrían sido utilizados para las extorsiones y los secuestros. En paralelo, el ejército informó el martes la liberación de una mujer que permaneció secuestrada durante cinco días en Nariño, en la frontera con Ecuador, por presuntos integrantes de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron a un acuerdo de paz suscrito con el Estado hace una década. FUENTE: AP