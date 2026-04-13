Colombia autoriza plan de eutanasia para unos 80 hipopótamos del capo de las drogas Pablo Escobar

ARCHIVO - Hipopótamos nadando en la laguna del parque Hacienda Nápoles, antigua finca privada del narcotraficante Pablo Escobar, quien importó tres hipopótamos hembras y un macho hace décadas, en Puerto Triunfo (Colombia), el jueves 4 de febrero de 2021. (Foto AP/Fernando Vergara, archivo) AP

Se trata de una medida que se ha discutido por años en el país y que ha generado rechazo especialmente en la comunidad de Puerto Triunfo , donde se ubica la Hacienda Nápoles que perteneció a Escobar y que atrae a cientos de turistas que acuden a ver los hipopótamos. El narcotraficante falleció en 1993 abatido por la policía colombiana.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, firmó un documento oficial que contiene lineamientos para la coordinación institucional en el manejo y control de los hipopótamos. En rueda de prensa explicó que las medidas serían implementadas en el segundo semestre del año, cuando ya estará en funciones un nuevo presidente que asumirá el 7 de agosto.

El plan contempla la eutanasia química con una inyección y la física, que se realizará con disparo de rifle por un tirador certificado, según el ministerio. Agregaron que los cuerpos de los animales serán enterrados.

El ministerio indicó en el documento que la caza de control será una medida de última instancia que “solo procederá cuando las alternativas no letales no resulten” viables.

También continuarán intentando el traslado de animales a varios países que los acepten para cuidarlos en zoológicos y santuarios, un plan que gestionan desde 2023 y que no ha tenido ninguna respuesta positiva, según detalló el ministerio.

Ese mismo año, el país también inició decenas de esterilizaciones , un procedimiento costoso de cerca de 9.800 dólares por hipopótamo que representa riesgos como la muerte o la reacción alérgica a la anestesia; mientras, contemplaba el traslado y la eutanasia a la que le hacía falta el protocolo.

Vélez advirtió que, de no tomar medidas, en 2030 el país tendría una población de 500 hipopótamos, afectando los ecosistemas y especies nativas como el manatí y la tortuga de río. Colombia declaró esos mamíferos herbívoros una especie exótica invasora.

Los hipopótamos, territoriales y de hasta tres toneladas, no tienen un depredador natural en Colombia y están cada vez más dispersos por el caudaloso río Magdalena en estado salvaje. Las autoridades temen que se extiendan hacia otras zonas del país.

Algunas veces han salido del agua y andado por las calles del pueblo de Puerto Triunfo o por las carreteras, como ocurrió a finales de marzo, según videos divulgados por la comunidad en redes sociales.

El ministerio asignará hasta 1,7 millones de dólares para el plan de control. Vélez calculó que con el presupuesto disponible sería aplicada la eutanasia a por lo menos 80 hipopótamos.

Aún está en la memoria colectiva el caso de “Pepe”, un hipopótamo que, tras escapar de la Hacienda Nápoles, fue perseguido por francotiradores de una fundación ambiental privada y cazado a tiros en 2009, lo que provocó reclamos de ambientalistas.

FUENTE: AP