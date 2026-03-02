americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Colombia alista decreto para elevar al 50% aranceles para Ecuador en medio de tensión comercial

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano alista un decreto que eleva del 30% al 50% los aranceles para decenas de productos provenientes de Ecuador, lo que equipararía la medida ya tomada por el gobierno ecuatoriano en medio de una guerra arancelaria que sostienen desde enero.

Se trata de un proyecto de decreto que aún no está en vigor y que fue conocido por la prensa el lunes, en el que el Ministerio de Industria y Comercio deja la norma a consideración ciudadana para recibir comentarios antes de su firma definitiva.

Ecuador incrementó a partir del domingo los aranceles del 30% al 50% para productos colombianos aduciendo que ese país no ha realizado acciones concretas para controlar la seguridad en la frontera binacional, donde hay presencia de grupos ilegales que dominan economías ilícitas como el narcotráfico.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa inició a fines de enero la guerra arancelaria al reclamar la presunta falta de acciones de Colombia para combatir la ilegalidad y de una balanza comercial bilateral deficitaria en unos 850 millones de dólares.

Desde entonces ambos países han sostenido encuentros a nivel ministerial para tratar de resolver sus diferencias sin éxito. En cambio, se han elevado los aranceles dejando en medio a los empresarios de ambos países que alertan que las medidas podrían afectarlos severamente.

“La imposición de un gravamen ad valorem del 50% por parte de Ecuador impide que cualquier exportación colombiana a ese país sea económicamente viable”, advierte el proyecto de decreto colombiano. “Las importaciones de Colombia de productos ecuatorianos caerían 75%”, lo que significaría 640 millones de dólares menos.

Colombia advierte que al menos una docena de productos colombianos se dejarían de exportar completamente a Ecuador tras los aranceles del 50% ecuatorianos.

En tanto, el Ministerio de Defensa colombiano ha dicho que están actuando en la frontera binacional e incluso incrementando sus capacidades contra los grupos ilegales.

La víspera Colombia anunció la operación binacional “Espejo” con Ecuador contra el narcotráfico y el crimen transnacional, que unía las policías de ambos países. Sin embargo, el ejército ecuatoriano desmintió que existieran tales esfuerzos conjuntos e indicó que sus acciones son independientes.

El ministro colombiano Pedro Sánchez corrigió el lunes en declaraciones a la prensa que la operación “Espejo” es de iniciativa colombiana, que responde a los requerimientos de Ecuador, y que esperan que sus pares ecuatorianos también la realicen, sin que sea binacional.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como próximo objetivo tras Irán y Venezuela

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como "próximo objetivo" tras Irán y Venezuela

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter