Colombia alista decreto para elevar al 50% aranceles para Ecuador en medio de tensión comercial

Se trata de un proyecto de decreto que aún no está en vigor y que fue conocido por la prensa el lunes, en el que el Ministerio de Industria y Comercio deja la norma a consideración ciudadana para recibir comentarios antes de su firma definitiva.

Ecuador incrementó a partir del domingo los aranceles del 30% al 50% para productos colombianos aduciendo que ese país no ha realizado acciones concretas para controlar la seguridad en la frontera binacional, donde hay presencia de grupos ilegales que dominan economías ilícitas como el narcotráfico.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa inició a fines de enero la guerra arancelaria al reclamar la presunta falta de acciones de Colombia para combatir la ilegalidad y de una balanza comercial bilateral deficitaria en unos 850 millones de dólares.

Desde entonces ambos países han sostenido encuentros a nivel ministerial para tratar de resolver sus diferencias sin éxito. En cambio, se han elevado los aranceles dejando en medio a los empresarios de ambos países que alertan que las medidas podrían afectarlos severamente.

Noboa llamó el viernes al vecino país “su peor socio comercial” y defendió el aumento en los aranceles. Su par colombiano, Gustavo Petro, se enfocó en defender su política de seguridad y subrayó que eliminar el comercio legal entre los dos países “sólo ayuda a los narcotraficantes”.

“La imposición de un gravamen ad valorem del 50% por parte de Ecuador impide que cualquier exportación colombiana a ese país sea económicamente viable”, advierte el proyecto de decreto colombiano. “Las importaciones de Colombia de productos ecuatorianos caerían 75%”, lo que significaría 640 millones de dólares menos.

Colombia advierte que al menos una docena de productos colombianos se dejarían de exportar completamente a Ecuador tras los aranceles del 50% ecuatorianos.

En tanto, el Ministerio de Defensa colombiano ha dicho que están actuando en la frontera binacional e incluso incrementando sus capacidades contra los grupos ilegales.

La víspera Colombia anunció la operación binacional “Espejo” con Ecuador contra el narcotráfico y el crimen transnacional, que unía las policías de ambos países. Sin embargo, el ejército ecuatoriano desmintió que existieran tales esfuerzos conjuntos e indicó que sus acciones son independientes.

El ministro colombiano Pedro Sánchez corrigió el lunes en declaraciones a la prensa que la operación “Espejo” es de iniciativa colombiana, que responde a los requerimientos de Ecuador, y que esperan que sus pares ecuatorianos también la realicen, sin que sea binacional.

