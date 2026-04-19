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Coalición de centroizquierda encabezada por expresidente va adelante en elecciones en Bulgaria

SOFÍA, Bulgaria (AP) — La coalición centroizquierdista encabezada por un expresidente parecía estar ganando las elecciones parlamentarias en Bulgaria el domingo, según una encuesta a boca de urna. del país.

El ex primer ministro Boyko Borissov habla con periodistas tras depositar su voto en Bankya, Bulgaria, el 19 de abril del 2026. (AP foto/Valentina Petrova)
El ex primer ministro Boyko Borissov habla con periodistas tras depositar su voto en Bankya, Bulgaria, el 19 de abril del 2026. (AP foto/Valentina Petrova) AP

La coalición Bulgaria Progresista del expresidente Rumen Radev cuenta con 39,2% de apoyo, indica el sondeo del grupo de investigación Trend.

Por su parte, el partido centroderechista GERB de Boyko Borissov está proyectado a captar 15,1%, según el estudio.

Pese a la enorme brecha entre ambos grupos, podría no ser suficiente para que Radev forme un gobierno por sí solo y afrontará la difícil tarea de buscar socios para gobernar.

El sondeo también pronosticó que la participación electoral se situó en el 43,4%, y que seis partidos podrían superar el umbral del 4% para entrar en un Parlamento fragmentado.

Las elecciones celebradas el domingo fueron las octavas de Bulgaria en cinco años, un prolongado estancamiento político que ha atenazado a este país balcánico.

La votación se produce tras la dimisión de un gobierno encabezado por conservadores en medio de protestas en todo el país el pasado diciembre, que llevaron a cientos de miles de personas, principalmente jóvenes, a las calles. Los manifestantes reclamaron un poder judicial independiente para hacer frente a la corrupción generalizada.

Si la victoria de Radev se confirma en el recuento oficial, podría llevar al poder a un dirigente de izquierda y prorruso, apenas unos días después de que los votantes húngaros rechazaran las políticas autoritarias y de extrema derecha de Viktor Orbán, quien cultivó estrechos vínculos con el presidente ruso Vladímir Putin.

Radev renunció en enero a la presidencia, en gran medida ceremonial, unos meses antes del final de su segundo mandato, para postularse con el objetivo de encabezar el gobierno como primer ministro.

El ex piloto de caza y comandante de la fuerza aérea, de 62 años, ha prometido dar a la nación un nuevo comienzo. Sus partidarios están divididos entre quienes esperan que ponga fin a la corrupción oligárquica del país y quienes se alinean con sus posturas euroescépticas y prorrusas.

Radev se ha presentado como un opositor a la mafia arraigada del país y a sus vínculos con políticos. En actos de campaña prometió “eliminar el modelo corrupto y oligárquico de gobernanza del poder político”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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