Clark y Scheffler pasan del duro US Open al Travelers Championship ablandado por la lluvia

Scheffler, que ganó este evento emblemático hace dos años, se une al campeón del Abierto de Estados Unidos Wyndham Clark, al subcampeón Sam Burns y a la mayoría de los mejores jugadores de la Gira de la PGA en el TPC River Highlands, un campo ablandado por la lluvia que suele producir birdies incluso sin lluvia.

“De verdad disfruto las pruebas más duras y a veces la batalla también es divertida”, comentó Scheffler. “Creo que este campo de golf es interesante en el sentido de que sales desde el tee con palos distintos, hay cierta estrategia involucrada, pero tienes que presentarte y hacer birdies.

“Cuando miras el tramo final en este campo, especialmente si estás en la pelea el domingo, no vas a poder simplemente llegar arrastrándote”, añadió. “Tienes que salir ahí y tienes que hacer birdies y pegar algunos golpes realmente, realmente grandiosos para ganar este torneo”.

Eso fue lo que hizo Keegan Bradley el año pasado, cuando remontó en el tramo final para superar a Tommy Fleetwood —un cambio de dos golpes en el hoyo final— y ganar el Travelers. Fue una victoria que colocó a Bradley de lleno en la conversación sobre si el capitán de la Ryder Cup debía elegirse a sí mismo. Al final, no lo hizo.

Fleetwood quedó destrozado al hacer bogey en el hoyo final mientras Bradley hacía birdie, sobre todo porque aún no había ganado en suelo estadounidense. Se encargó de eso con un estilo mucho más grandioso dos meses después al ganar el Tour Championship por la FedEx Cup.

“Tan decepcionado y devastado como estaba, sentí que recibí mucho apoyo por eso”, manifestó Fleetwood sobre el segundo puesto del año pasado. “He visto a Rory (McIlroy) hablar de ello antes, como que pasas por esos golpes duros y esperas al día siguiente y te das cuenta de que quizá no es tan malo como piensas y tienes que volver al trabajo pase lo que pase”.

McIlroy regresó a casa, a Londres, en lugar de jugar el Travelers, la tercera vez este año que ha optado por no disputar un evento emblemático de 20 millones de dólares.

Eso no es un requisito, y no lo será en 2028, cuando el PGA Tour emprenda un audaz nuevo modelo de competencia que, en esencia, divide el circuito en dos: la Championship Series, de unos 24 eventos (incluidos los majors) y bolsas de 20 millones de dólares, y la Challenger Series, para que los jugadores intenten ganarse el acceso al nivel superior.

Con este cambio, en la Championship Series habrá un promedio de 120 jugadores, en lugar de los 72 que ahora compiten en el Travelers Championship y otros eventos emblemáticos. Eso atrae a Scheffler tanto como cualquier otra cosa.

“Creo que lo que la gente quiere es ver a los mejores jugadores compitiendo juntos con más frecuencia”, señaló Scheffler. “No estoy seguro de que los campos reducidos fueran un gran favorito de los aficionados, así que volver a campos de 120 jugadores, recuperar el corte, creo que es un buen cambio”.

Ocho de sus 20 títulos en el PGA Tour han sido con campos reducidos, incluido el Match Play Championship de 64 jugadores que ganó en 2024, cuando por primera vez ascendió al número 1 del mundo. Eso incluye un par de eventos de postemporada y cinco eventos emblemáticos.

Scheffler es el único jugador que ha pasado de un título major a una victoria en un evento emblemático en semanas consecutivas, en 2024 en el Masters y el RBC Heritage. Esa tarea ahora recae en Clark, que viene bajando de la euforia de ganar su segundo título del Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills la semana pasada.

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FUENTE: AP