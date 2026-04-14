CJ Abrams conecta jonrón en juego de 3 hits y guía a Nacionales 5-4 sobre Piratas

Compartir en:









CJ Abrams, de los Nacionales de Washington, cruza el plato después de conectar un jonrón solitario ante el lanzador Mitch Keller, de los Piratas de Pittsburgh, durante la tercera entrada de un juego de béisbol en Pittsburgh, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

El dominicano Marcell Ozuna, de Pittsburgh, quien llegó al juego con promedio de bateo de .070, consiguió dos hits y su primera carrera impulsada de la temporada. La racha de 12 juegos seguidos bateando de hit de su compatriota Oneil Cruz terminó al irse de 5-0.

Tras ser llamado desde Triple-A Syracuse más temprano en el día, el zurdo Mitchell Parker (1-0) ponchó a cinco en dos entradas de relevo sin permitir carreras, mientras los Nacionales ganaron por cuarta vez en cinco juegos.

Gus Varland lanzó una novena entrada en blanco para su segundo salvamento, al salir adelante pese a permitir un doble y otorgar una base por bolas.

Brandon Lowe y Joey Bart conectaron jonrones solitarios por los Piratas. Fue el séptimo de la temporada para Lowe.

El zurdo P.J. Poulin abrió por los Nacionales y permitió el jonrón de Lowe. Luego siguió Miles Mikolas y toleró tres carreras en 3 1/3 entradas.

Mitch Keller (1-1) permitió cinco carreras y seis hits en cuatro entradas.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP