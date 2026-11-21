Frank Bencomo realiza una auditoria de agua en una propiedad residencial, el lunes 12 de octubre de 2026, en Tucson, Arizona. (AP Foto/Brittany Peterson) AP

En una modesta casa cerca de la escuela secundaria de Tucson a la que asistió, un veterano discapacitado de la Guerra de Vietnam que cría a dos nietos fruncía el ceño ante una factura de agua que superaba los 100 dólares.

Bencomo inspeccionó el medidor de agua de la vivienda, las tuberías y dos inodoros, ajustó una válvula floja que hacía que el agua siguiera corriendo lentamente desde el tanque y le mostró al nieto de 11 años del hombre cómo arreglar un inodoro con fuga, que a menudo emite un sonido sibilante.

“Si puedo lograr que dejes de desperdiciar el precioso recurso que todos necesitamos y puedo ayudarte a pagar tu factura, de eso se trata mi trabajo”, explicó Bencomo, uno de los seis especialistas de Tucson Water conocidos como “zanjeros”.

Decenas de ciudades del Oeste de Estados Unidos tratan de ampliar programas similares de eficiencia en el hogar a medida que disminuyen los suministros de agua superficial, como el del río Colorado, y aumentan las tarifas del agua, según expertos y administradores del sector.

Tucson calcula que ha reducido el uso de agua en casi un tercio por persona en 25 años, lo que la convierte en una de las ciudades más eficientes en el uso del agua en el desierto del suroeste.

“Ampliar programas como el de los zanjeros en las ciudades del Oeste de verdad puede contribuir mucho a construir una ética en torno al uso inteligente del agua. Brinda esta oportunidad educativa que perdura con los clientes”, señaló Candice Rupprecht, gerente de conservación de Tucson Water.

Crece el interés por los programas de eficiencia hídrica

Bencomo, uno de cuatro hijos criados por una madre soltera, recordó que volvía de la escuela y encontraba que les habían cortado el agua.

Ahora, con 61 años, delgado, bronceado y con un carácter conversador, lleva casi 15 años ayudando a los residentes a conservar aquello de lo que él antes carecía. Sus clientes abarcan todo el espectro económico: desde familias que cuentan cada dólar para poder pagar facturas de 100 dólares hasta propietarios de segundas viviendas que pagan miles por el riego de sus jardines.

Durante más de dos décadas, los zanjeros de Tucson han ofrecido revisiones presenciales gratuitas de eficiencia del agua para identificar desperdicios por inodoros con fugas y patios regados en exceso en la segunda ciudad más grande de Arizona. Tucson Water realiza alrededor de 1.000 visitas al año a usuarios residenciales y comerciales, y cada una muestra un ahorro de agua promedio del 25% al año siguiente.

Se calcula que el programa ha ahorrado alrededor de 7,2 millones de metros cúbicos (1.900 millones de galones) de agua desde 2009, suficiente para abastecer aproximadamente a 15.000 hogares promedio de Estados Unidos durante un año, indicó Rupprecht.

Calcula que los ahorros derivados de décadas de esfuerzos de conservación en Tucson ahorraron a los residentes alrededor de un 12% en sus facturas de agua y ayudaron a eludir costosas ampliaciones de la infraestructura de tratamiento.

En los últimos años, Phoenix tomó como referencia a Tucson para impulsar su propio programa de auditorías de eficiencia del agua. El Eastern Municipal Water District, que presta servicio a casi 1 millón de personas en el sur de California, informó de un aumento de cuatro veces en la demanda de este tipo de consultas en los últimos meses. Aurora, Colorado, estableció récords consecutivos en 2024 y 2025 por sus evaluaciones de agua para exteriores en verano, y luego igualó su máximo este año.

Los auditores sugieren maneras de reducir las facturas de agua

Más tarde, ese mismo día, Bencomo llegó a una extensa propiedad con piscina, fuentes y un amplio jardín. Los propietarios solicitaron una consulta tras recibir una factura de agua de 5.000 dólares.

En el patio trasero ajardinado, Bencomo admiró los mezquites, los sauces del desierto, los cactus órgano y las lantanas amarillas, y dijo que la mayoría eran nativas y necesitaban poca agua. Arrodillado junto a un arbusto, señaló la pudrición de raíces y raspó la corteza empapada cerca del tronco.

Tras analizar datos y revisar las plantas, detectó al culpable: el sistema de riego por goteo funcionaba cinco horas al día, siete días a la semana, incluso después de llover, consumiendo casi 4.500 litros (1.200 galones) de agua cada mañana.

Recomendó alejar los emisores de los troncos de los árboles, instalar un sensor de lluvia y reducir gradualmente el riego de siete días a la semana a cuatro, y luego aún más a medida que se acercara el invierno.

Phillip DeLeon, quien ayuda a su madre de 90 años a supervisar la casa, comentó que no esperaba una evaluación tan exhaustiva del uso del agua y formas prácticas de reducirlo.

“Esto es increíblemente útil”, afirmó DeLeon. “Exageramos en lo que estábamos haciendo”.

Bencomo piensa que todavía se puede ahorrar mucha más agua en toda la región.

“Todo el mundo dice que vivimos en el desierto, pero no todo el mundo vive como vivimos en el desierto”, sostuvo.

En el desierto, los suministros de agua son finitos

Tucson depende de una combinación de agua superficial y agua subterránea, parte de la cual se ha almacenado intencionalmente para afrontar futuras escaseces. Si sigue consumiendo agua al ritmo actual, tiene suficiente agua subterránea para aproximadamente los próximos 50 años, dijo Rupprecht.

No todos los clientes de Bencomo entienden que los suministros son finitos. Cuando los propietarios parecen desestimar sus consejos, a veces cambia la conversación hacia el manto de nieve, cuyo nivel rompió un récord a la baja el año pasado, los embalses menguantes y una inminente reducción de hasta el 20% en el suministro de la ciudad procedente del río Colorado.

Los funcionarios municipales consideran que programas de conservación como las auditorías de los zanjeros son una forma de ampliar esos suministros sin imponer restricciones obligatorias al uso residencial del agua.

“En casi todos los casos, la conservación del agua será la fuente más barata y rápida de nuevo suministro en las comunidades”, afirmó Lindsay Rogers, gerente de políticas para la conservación municipal en Western Resource Advocates.

Aun así, ampliar la conservación requiere financiamiento y experiencia, indicó Ron Burke, presidente y director general de la organización sin fines de lucro Alliance for Water Efficiency. Señaló que las empresas de servicios públicos dependen en gran medida de los usuarios que pagan tarifas para financiar los programas de conservación, mientras que los especialistas deben estar plenamente capacitados en áreas que van desde la plomería hasta el riego y el paisajismo.

Antes de su primera auditoría en Tucson, Bencomo estudió lectura de medidores, gestión de cuencas hidrográficas y selección de plantas nativas, y pasó dos meses en el terreno, aprendiendo de zanjeros con más experiencia. Desde entonces, ha documentado en pilas de cuadernos más de 2.000 visitas a hogares.

“Tenemos agua almacenada, pero esa agua almacenada no durará para siempre”, afirmó. “Tenemos que seguir conservándola para que nuestros nietos, los nietos de ellos y las futuras generaciones tengan agua”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP