Cierre del estrecho de Ormuz asfixia el comercio y el envío de ayuda a Afganistán

Camiones cargados con suministros estacionados dentro del patio de aduanas de Kabul, el domingo 17 de mayo de 2026, en Afganistán. (AP Foto/Siddiqullah Alizai) AP

Entonces, redirigieron los envíos a través del puerto iraní de Bandar Abbas, pero eso no duró mucho. El puerto se ubica en el estrecho de Ormuz, donde la guerra entre Estados Unidos e Irán ha dejado varados a cientos de barcos y a miles de sus tripulantes. Miles de contenedores con destino a Afganistán quedaron atascados en Pakistán.

Para las empresas afganas y los grupos de ayuda, la pérdida de ambas rutas comerciales ha resultado devastador.

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, cuyas operaciones en Afganistán incluyen suplementos nutricionales vitales para madres y niños desnutridos y galletas fortificadas de alta energía para los estudiantes, ha registrado un aumento significativo en sus costos y falta de suministros.

La mayor parte de los suministros nutricionales del PMA se obtenían en Pakistán, indicó la organización. Tras el cierre de esa frontera en octubre, el organismo empezó a redirigir los envíos marítimos a través de Dubái e Irán. Ahora esa ruta está prácticamente cerrada, debido a que Teherán controla el estrecho y Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes.

Los suplementos nutricionales comenzaron a escasear. Para mediados de abril, se habían agotado.

“En un momento en que la desnutrición alcanza niveles casi sin precedentes, madres y niños débiles y desesperados están siendo rechazados en las clínicas de salud, ya que no tenemos comida para darles”, relató John Aylieff, director del PMA en Afganistán.

Incluso antes de la crisis, la organización tenía dificultades debido a los recortes de ayuda. Este año ha recibido apenas el 8% de su financiación anual.

“Además de una crisis de financiación, el conflicto en Oriente Medio y el cierre de la frontera con Pakistán están asfixiando las operaciones del PMA: bloquean las rutas de suministro, elevan los costos y tensan los mercados en el peor momento posible”, señaló Aylieff en un correo electrónico.

Tres meses en carretera

Ahora los suministros deben enviarse por tierra a través de Asia Central, lejos de cualquier océano. Los costos de transporte del PMA se han triplicado, mientras que el costo de los suplementos para madres y niños desnutridos ha aumentado un 35%, explicó Aylieff.

El estallido de la guerra en Irán a finales de febrero dejó uno de los envíos de galletas fortificadas atascado en Emiratos Árabes Unidos.

En lugar de enviarse de Dubái a Irán y luego a Afganistán, ha recorrido una larga y sinuosa ruta a través de Arabia Saudí, Jordania, Siria, Turquía, Georgia, Azerbaiyán y, cruzando el mar Caspio, hacia Turkmenistán, indicó la organización. Tres meses en carretera.

Empresarios afganos lidian con envíos atascados

Lutfullah Akbari es director de una pequeña empresa en Kabul dedicada a la importación de equipos de construcción. Con sus suministros procedentes de China atascados en barcos que no pueden cruzar el estrecho de Ormuz y ante el aumento de los costos de la empresa que los transporta, afirmó: “No tengo nada más para continuar mi negocio aquí”.

Actualmente sopesa la posibilidad de abandonar su carga si el estrecho no se reabre pronto.

“La guerra entre Irán y Estados Unidos ha tenido un enorme impacto en mi negocio”, subrayó. Otros comerciantes han redirigido los envíos por Asia Central, pero es más largo y más costoso.

“La empresa logística ahora quiere más que el valor de nuestros bienes y el capital que habíamos invertido en ellos. No podemos pagarlo”, comentó Akbari.

“Incluso si los traigo, tendré que venderlos todos con pérdidas. No puedo permitirme perder dos veces”.

El costo de una entrega es 10 veces más caro

Gul Meer Amini, director de logística de la empresa de carga Etifaq Bamyan International Transport and Trade Forwarding, afirmó que la guerra en Irán ha incrementado drásticamente los costos. Parte de la carga que gestiona su empresa incluye ayuda humanitaria.

Antes de la guerra, el costo de alquilar un contenedor era de unos 3.000 a 3.600 dólares por envío, pero ahora se ha disparado a más de 7.000, e incluso supera los 11.000 para ciertos productos, precisó.

“El impacto está alcanzando a todos los comerciantes”, aseguró.

Mohammad Murtaza Ishaqzai, vendedor de productos electrónicos en Kabul, señaló que la entrega de mercancías desde China a través de Irán costaba entre 1.100 y 1.500 dólares antes de la guerra. Ahora cuesta más de 15.000.

“No podemos exportar y no podemos importar”, señaló al tiempo que pedía al gobierno talibán que resuelva su conflicto con Pakistán, lo que permitiría la reanudación del comercio fronterizo.

Si la situación continúa, advirtió, “nuestro negocio se acabará”.

La mayor parte del comercio ahora pasa por Asia Central

El portavoz del Ministerio de Comercio de Afganistán, Abdul Salam Jawad, dijo que el aumento general de los precios en el país se había mantenido bajo, en torno al 3%, gracias a la continuidad del comercio con Irán y a que muchas importaciones se obtienen de Asia Central, Rusia y China.

“El problema que enfrentamos fueron las restricciones sobre nuestras importaciones y los contenedores que llegan de otros países” a través de Irán, explicó. “Estamos esperando que se encuentre una solución en el estrecho de Ormuz para poder exportar con normalidad”.

Khan Jan Alokozai, asesor principal de la Cámara de Comercio e Inversión de Afganistán, dijo que más del 60% del comercio de Afganistán se realiza actualmente a través de Asia Central, lo que mitiga el impacto general de la guerra en Irán.

Los alimentos y los productos petroleros están entrando por Asia Central y Rusia, mientras que gran parte del comercio ahora se realiza a través de Turquía, y luego las mercancías se transportan por ferrocarril a través de Irán o Azerbaiyán, indicó.

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Becatoros informó desde Atenas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP