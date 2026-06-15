Cierra granja de beagles en Wisconsin y cientos de perros irán a un refugio en Florida

Beagles comprados a una instalación de investigación animal juegan en el pasto, el 12 de mayo de 2026, en Madison, Wisconsin (Foto AP/Scott Bauer, Archivo) AP

Big Dog Ranch Rescue anunció el lunes que alcanzó un acuerdo para el cierre permanente de Ridglan Farms y el traslado de sus 475 beagles restantes a partir de esta semana.

El grupo de rescate indicó que algunos de los beagles irán a otros grupos de rescate, mientras que otros serán enviados a sus sedes de Florida y Alabama, donde serán esterilizados, castrados y preparados para su adopción.

El grupo compró en abril alrededor de 1.500 de los más de 2.000 beagles de la granja por un precio no revelado.

Según Big Dog Ranch Rescue, se prevé que el traslado de los beagles restantes se prolongue hasta agosto, cuando ya no quedarán perros en las granjas.

La organización pidió a los manifestantes que se abstengan de realizar más protestas, ya que afirma que Ridglan Farms se ha comprometido a cerrar de forma permanente sus operaciones de cría, venta, investigación y pruebas con perros.

Lauree Simmons, fundadora de Big Dog Ranch Rescue, manifestó en un comunicado: “Nuestro enfoque ahora debería ser apoyar a estos perros mientras hacen la transición a sus nuevas vidas”.

Portavoces de Ridglan Farms no respondieron el lunes a llamadas telefónicas y correos electrónicos pidiendo comentarios.

El negocio de cría e investigación de perros está ubicado en Blue Mounds, un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros (25 millas) al suroeste de la capital, Madison.

Defensores de animales presionaron durante años para que los perros del centro fueran adoptados y no vendidos a otras instalaciones de investigación.

Los beagles son la raza de perro más común utilizada en pruebas con animales, principalmente por su tamaño y temperamento dócil, según Big Dog Ranch Rescue.

En abril, la policía utilizó gas lacrimógeno y gas pimienta para repeler a un gran grupo de activistas que irrumpió en la granja con la idea de llevarse a los canes. Los manifestantes también entraron por la fuerza en las instalaciones en marzo y se llevaron 30 perros, lo que derivó en decenas de arrestos.

Ridglan Farms acordó en octubre renunciar a su licencia estatal de cría a partir del 1 de julio como parte de un acuerdo para evitar ser procesada por cargos de delito grave por maltrato animal.

La empresa niega haber maltratado a los animales, pero un fiscal determinó que Ridglan Farms estaba realizando procedimientos oculares que violaban las normas veterinarias estatales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP