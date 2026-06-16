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Cieran hospital de Delaware tras tiroteo que deja 2 heridos

WILMINGTON, Delaware, EE.UU. (AP) — Un hospital de Delaware fue puesto en confinamiento después de que dos personas recibieran disparos en su interior el martes, informó la policía.

El tiroteo se reportó alrededor de las 3:30 de la tarde en el Wilmington Hospital, indicó David Karas, director administrativo principal del Departamento de Policía de Wilmington. Karas se negó a divulgar de inmediato información sobre el estado de las víctimas o si la policía había localizado al tirador.

ChristianaCare, que opera el hospital, señaló en un comunicado enviado por correo electrónico que estaba enviando a otras áreas a pacientes de su departamento de emergencias y “tomando todas las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de nuestros pacientes, cuidadores y visitantes”.

“Esta es una investigación policial en curso por un posible tirador activo”, se lee en el comunicado.

La violencia ha sido un problema persistente en hospitales de todo Estados Unidos.

Wilmington, que tiene unos 71.000 habitantes y es la ciudad más grande de Delaware, está a unos 40 kilómetros (25 millas) al sur de Filadelfia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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