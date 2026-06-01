americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cientos de jóvenes protestan ante el centro de cuarentena de ébola en Kenia para ciudadanos de EEUU

NAIROBI, Kenia (AP) — Cientos de jóvenes se manifestaron el lunes en la ciudad central keniana de Nanyuki contra la instalación en la Base Aérea de Laikipia de un centro de cuarentena de ébola para ciudadanos estadounidenses expuestos al virus.

Las protestas se producen dos días después de que la Corte Superior de Kenia suspendiera la creación del centro y la llegada de cualquier paciente extranjero, a la espera de que se instruya un caso presentado por la Sociedad de Abogados de Kenia y un organismo de supervisión constitucional.

Las dos organizaciones citaron el frágil sistema de salud de Kenia como la razón por la que los pacientes extranjeros con ébola no deberían ser puestos en cuarentena en el país.

Funcionarios de Estados Unidos indicaron el jueves que el país planeaba enviar a estadounidenses expuestos al ébola en el extranjero a una nueva instalación en Kenia, en lugar de trasladarlos en avión de regreso a casa. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar los planes del gobierno. Señalaron que la instalación estaría en la Base Aérea de Laikipia y que estaría operativa con 50 camas de cuarentena para el viernes.

Cientos de jóvenes marcharon el lunes hasta las puertas de la base aérea, coreando consignas contra el ébola.

El ministro de Salud, Aden Duale, indicó el domingo que el centro de cuarentena era para “todos” y no exclusivamente para ciudadanos de Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos tiene la intención de aportar 13,5 millones de dólares a los esfuerzos de preparación de Kenia frente al ébola, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

La embajada de Estados Unidos realiza un simulacro de evacuación aérea y de emergencia el sábado 23 de mayo de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey)

Aeronaves de EEUU sobrevuelan Caracas en medio de un “simulacro de evacuación"

Destacados del día

Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Sorpresa electoral en Colombia: Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta y enfrentará a Iván Cepeda

Un hombre pedalea en su bicicleta llevando a una niña durante el apagón programado de electricidad en Bauta, Cuba, el lunes 18 de marzo de 2024. La isla enfrenta una crisis de energía, con varios apagones en las últimas semanas. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Apagones extremos en Santiago de Cuba: Empresa Eléctrica admite que no puede garantizar ni dos horas de servicio

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Tragedia en Las Tunas: confirman la muerte de adolescente de 15 años reportado como desaparecido

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Golpe al turismo cubano: hotelera canadiense Blue Diamond anuncia su salida de Cuba antes del plazo de EE.UU.

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Cacerolazo estalla en Centro Habana tras apagones extremos: vecinos denuncian solo una hora de luz en dos días

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter