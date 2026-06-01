Cientos de jóvenes protestan ante el centro de cuarentena de ébola en Kenia para ciudadanos de EEUU

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Las protestas se producen dos días después de que la Corte Superior de Kenia suspendiera la creación del centro y la llegada de cualquier paciente extranjero, a la espera de que se instruya un caso presentado por la Sociedad de Abogados de Kenia y un organismo de supervisión constitucional.

Las dos organizaciones citaron el frágil sistema de salud de Kenia como la razón por la que los pacientes extranjeros con ébola no deberían ser puestos en cuarentena en el país.

Funcionarios de Estados Unidos indicaron el jueves que el país planeaba enviar a estadounidenses expuestos al ébola en el extranjero a una nueva instalación en Kenia, en lugar de trasladarlos en avión de regreso a casa. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar los planes del gobierno. Señalaron que la instalación estaría en la Base Aérea de Laikipia y que estaría operativa con 50 camas de cuarentena para el viernes.

Cientos de jóvenes marcharon el lunes hasta las puertas de la base aérea, coreando consignas contra el ébola.

El ministro de Salud, Aden Duale, indicó el domingo que el centro de cuarentena era para “todos” y no exclusivamente para ciudadanos de Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos tiene la intención de aportar 13,5 millones de dólares a los esfuerzos de preparación de Kenia frente al ébola, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP