americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cientos de bomberos combaten incendios en Portugal y Grecia

ATENAS (AP) — Cientos de bomberos combatieron incendios forestales en Portugal y Grecia el domingo, mientras España e Italia enviaban refuerzos a Portugal para ayudar a luchar contra un enorme incendio que ardía desde hacía más de tres días.

En Grecia, las autoridades instaron el domingo a los residentes de partes de Tesalónica, la segunda ciudad más grande del país, a permanecer en interiores y cerrar ventanas y puertas debido al humo tóxico procedente de una planta de reciclaje en llamas que fue envuelta por un incendio forestal en las afueras de la ciudad.

En la zona de Vouzela de Portugal, más de 1.200 bomberos, respaldados por casi 400 vehículos y 15 aeronaves, intentaron extinguir un incendio que se declaró el jueves, según la autoridad de Protección Civil del país. Para el domingo, el incendio forestal había arrasado una superficie de 12.000 hectáreas (120 kilómetros cuadrados, 46 millas cuadradas), según mostraron datos de la agencia de cartografía satelital Copernicus de la Unión Europea.

El servicio de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea informó que España envió 120 bomberos y 45 vehículos como refuerzos a Portugal el viernes, mientras que también se desplegaron tres aeronaves de extinción de incendios de Italia y España para ayudar.

--Humo tóxico por incendio forestal en el norte de Grecia En Grecia, un incendio de rápida propagación en una planta de reciclaje se declaró el sábado por la noche cerca del suburbio de Oraiokastro, en Tesalónica, lo que activó alertas de evacuación para tres suburbios y para una instalación que alberga a 157 personas con necesidades especiales.

Los fuertes vientos avivaron las llamas, y se desplegó a unos 160 bomberos para combatir el fuego durante la noche hasta que las aeronaves de descarga de agua pudieron despegar al amanecer, indicó el cuerpo de bomberos.

El alcalde de Oraiokastro, Pandelis Tsakiris, declaró en la radiodifusora estatal griega ERT que varios negocios y viviendas resultaron dañados por el incendio, pero que se tendría un panorama más claro después de que las autoridades realicen una evaluación completa.

Un hombre de 76 años fue detenido bajo sospecha de haber iniciado el incendio por negligencia al generar chispas con su vehículo, lo que prendió fuego a la vegetación cerca de la carretera, informó el cuerpo de bomberos. Debía comparecer ante un fiscal el domingo.

El incendio se produjo días después de que otro fuego en una zona cercana matara a un niño de 12 años y a su padre.

El portavoz del cuerpo de bomberos, el brigadier Ioannis Artopoios, afirmó en la televisión de ERT el domingo que alrededor del 85% de los incendios forestales en Grecia fueron causados por negligencia, incluidas chispas generadas por el uso de maquinaria agrícola, cigarrillos desechados y el uso de barbacoas al aire libre. “Esto significa que la mayoría podría haberse evitado”, manifestó.

Grecia sufre incendios forestales durante sus veranos calurosos y secos. En 2018, un incendio al este de Atenas mató a más de 100 personas, mientras que un enorme incendio en 2023 que arrasó una remota reserva natural en el noreste de Grecia fue el mayor incendio forestal registrado en la Unión Europea.

El país ha recurrido cada vez más a la tecnología para combatir la amenaza de los incendios, agravada por el cambio climático. Está integrando un conjunto de cuatro satélites, lanzados a órbita baja en mayo, que vigilarán la aparición de incendios forestales.

Hasta ahora este verano, Grecia se ha librado de las olas de calor que han abrasado gran parte de Europa occidental en las últimas semanas. Pero aun así ha registrado decenas de incendios en todo el país, tanto en el territorio continental como en las islas del país.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

Muere general cubano Alcibíades Wilmer Pérez Rivero, exjefe de Inteligencia Militar de las FAR

Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Identifican a adolescente muerta en La Güinera: tenía 17 años y no era el blanco del ataque

Aviones militares sobrevuelan el estadio de Filadelfia deurante el partido del Mundial entre Paraguay y Francia, el sábado 4 de julio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton)

Aficionados del Mundial celebran 250 años de independencia de EEUU en Filadelfia y Houston

Kylian Mbappé, de Francia, celebra tras convertir un penalti ante Paraguay en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, disputado el sábado 4 de julio de 2026 en Filadelfia (AP Foto/Martin Meissner)

Mbappé vuelve a marcar y Francia avanza a cuartos del Mundial tras eliminar a Paraguay por 1-0

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

SOBRINO NIETO DE CASTRO ACUSA A MARCO RUBIO DE IMPONER 〝dependencia económica forzosa〞

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter