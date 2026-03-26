Científicos graban a cachalotes hembra cooperando en un parto para proteger a la cría

ARCHIVO – Un cachalote refleja la luz mientras nada frente a la costa de Dominica en marzo de 2024. (Samuel Lam vía AP, Archivo) AP

El video, grabado en 2023, muestra a ballenas hembra de dos líneas familiares trabajando juntas para apoyar el parto en momentos críticos y elevar a la cría recién nacida por encima del agua. Es un nivel de coordinación extremadamente inusual en el reino animal, especialmente en especies distintas de los primates como los monos y los humanos.

“El grupo, literalmente, ayuda a traer al mundo a la cría”, afirmó en un correo electrónico Mauricio Cantor, ecólogo del comportamiento de la Universidad Estatal de Oregon, quien no participó en la nueva investigación.

Los científicos quieren saber cómo cooperan y socializan las ballenas en estado salvaje, pero es difícil estudiar estos aspectos en animales que pasan la mayor parte del tiempo bajo el agua. Solo hay un puñado de registros de nacimientos de cachalotes de los últimos 60 años, y todos son relatos anecdóticos o proceden de barcos balleneros.

Hace varios años, varios investigadores estudiaban la comunicación de las ballenas en un barco frente a la isla caribeña de Dominica cuando notaron algo extraño. Once ballenas —la mayoría hembras— salieron a la superficie, con las cabezas orientadas unas hacia otras, y comenzaron a azotar el agua y a zambullirse, alternando por encima y por debajo de la superficie. Los científicos sacaron de inmediato drones y micrófonos para captar el suceso.

El parto completo duró unos 30 minutos. Por varias horas, parejas de ballenas mantuvieron al bebé por encima del agua hasta que pudo nadar.

“Este fue realmente un evento especial”, afirmó el coautor del estudio, David Gruber, de la Iniciativa de Traducción de Cetáceos, o Proyecto CETI.

Tras observar el nacimiento, los científicos crearon un software para analizar con exactitud qué estaba ocurriendo. Documentaron las imágenes y los sonidos en dos estudios publicados el jueves en las revistas Scientific Reports y Science.

Lo que llamó la atención de los investigadores fue cuántas ballenas —madres, hermanas e hijas— se unieron para apoyar a la nueva cría, e incluso algunas que no estaban emparentadas. Los cachalotes viven en sociedades muy unidas lideradas por hembras, y las nuevas observaciones muestran cómo esas dinámicas se mantienen en los momentos más significativos y vulnerables de los animales.

“Es asombroso pensar que, cuando se enfrentan a este desafío imposible, estos animales se unen para lograrlo”, manifestó Shane Gero, coautor del estudio y miembro del Proyecto CETI.

Los científicos también observaron que las ballenas emitían sonidos distintos en momentos clave del parto, incluidos conjuntos de chasquidos más lentos y prolongados. Estos ruidos podrían haber ayudado a la comunicación, facilitando que los animales se sincronizaran para el esfuerzo del alumbramiento.

Los hallazgos sacan a la luz un cúmulo de preguntas. ¿Cómo se formó el grupo de ballenas en primer lugar? ¿Cómo supieron que debían unirse?

No se sabe cuándo podrían los científicos averiguar las respuestas, en especial, debido a que las grabaciones de video son escasas y difíciles de conseguir. Pero los nuevos hallazgos al menos pueden darnos algunas pistas sobre las conversaciones ocultas de las ballenas.

“Creo que es emocionante pensar en la vida social de estos animales”, afirmó la bióloga Susan Parks, de la Universidad de Syracuse, quien no participó en el nuevo estudio.

___

El videoperiodista de la AP Mustakim Hasnath contribuyó a este despacho.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP