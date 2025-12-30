CIDH otorga medidas cautelares por 26 desaparecidos en Ecuador en medio de estados de excepción

La resolución adoptada por la CIDH el 24 de diciembre y difundida el martes en un comunicado incluye a seis mujeres que buscan a sus familiares y denuncian amenazas, precisó.

El pedido de medidas cautelares fue presentado en abril por el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH) de Ecuador.

“Las 26 personas habrían sido detenidas por miembros de las Fuerzas Armadas en distintos operativos realizados en 2024, sin que hasta la fecha se cuente con información oficial sobre el paradero de ellas”, indicó el comunicado del organismo.

The Associated Press solicitó un pronunciamiento a través de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, pero no obtuvo una respuesta de inmediato.

En enero de 2024, el país fue declarado en conflicto armado interno por el gobierno de Daniel Noboa tras una creciente ola de violencia. Ese año se dictaron varios estados de excepción que permitían la movilización de policías y militares para el control en calles y cárceles, restringiendo ciertos derechos ciudadanos.

Luego de escuchar los alegatos de los denunciantes y del Estado, la CIDH consideró que la situación de los desaparecidos “no ha sido esclarecida” por lo que solicitó redoblar esfuerzos para “determinar su paradero” y proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal.

Además, el Estado deberá entregar de manera “inmediata” la información que permita su ubicación y sea requerida por la justicia y por el Comité de Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas, señaló.

También deberá adoptar medidas de protección para las seis “buscadoras”, brindarles atención de salud física y mental e informar al organismo sobre las acciones adoptadas para evitar la repetición de estos hechos.

El otorgamiento de las medidas “no constituye un prejuzgamiento”, aclaró el organismo.

Para Fernando Bastias, abogado del CDH, el pronunciamiento es “un avance en cuanto el acceso a la verdad, la justicia y reparación de lo ocurrido en 2024”.

Con ello, el Estado está obligado a entregar información que ha negado “sobre los operativos (de seguridad) que derivaron en la aprehensión y posterior desaparición” de las personas, agregó Bastias a la AP.

La resolución de la CIDH se dicta pocos días después de que 16 militares fueran sentenciados en un caso que conmocionó al país andino por la desaparición forzada con resultados de muerte de cuatro menores a finales del año pasado en la ciudad costera de Guayaquil.

Ese caso "fue el último de desaparición forzada en 2024, pero detrás hay muchos más”, aseveró Bastias.

FUENTE: AP