China lanza su mayor despliegue militar frente a Taiwán desde 2024 y advierte a "fuerzas externas"

Pekín activa maniobras con fuego real mientras Taipéi denuncia la presencia de 89 aviones y 28 buques chinos alrededor de la isla

El Gobierno de Taiwán denunció este lunes un despliegue militar sin precedentes de China en los alrededores de la isla, con la detección de al menos 89 aviones militares y 28 buques de guerra y guardacostas , en lo que constituye la mayor operación de este tipo desde octubre de 2024 .

El movimiento coincide con el inicio de maniobras militares con fuego real anunciadas por China , que incluyen destructores, fragatas, bombarderos, drones y tropas del Ejército Popular de Liberación (EPL), elevando de forma notable la tensión en el estrecho de Taiwán.

Desde Pekín, el EPL confirmó el inicio de los ejercicios, bautizados como “Misión Justicia 2025” , cuyo objetivo declarado es realizar entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y suroeste de Taiwán.

El Ejército chino difundió un mapa con cinco grandes zonas de operaciones que rodean la isla, donde se desarrollarán las maniobras, incluidas prácticas de bloqueo naval, control de puertos estratégicos y operaciones conjuntas mar-tierra .

Según el coronel Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental del EPL, los ejercicios buscan “probar la capacidad de combate conjunto y la toma de superioridad integral” en un escenario de conflicto.

Advertencia directa de Pekín a EE.UU. y aliados

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China lanzó un mensaje contundente contra lo que denomina “fuerzas externas” que respaldan a Taiwán.

“El intento de usar Taiwán para contener a China está destinado al fracaso”, afirmó Lin Jian, portavoz de la cancillería china.

Según Pekín, el suministro de armas y el respaldo político extranjero solo “alientan la arrogancia independentista” y empujan a la región hacia “una situación peligrosa de guerra inminente”.

Respuesta inmediata de Taiwán: “Intimidación militar”

El Gobierno de Taiwán reaccionó con dureza. La portavoz presidencial Karen Kuo calificó las maniobras como “intimidación militar”, mientras el Ministerio de Defensa aseguró que China confirma con estas acciones “su naturaleza agresora y desestabilizadora”.

La guardia costera taiwanesa informó que detectó cuatro buques chinos navegando frente a las costas norte y este de la isla, lo que obligó a movilizar embarcaciones de gran tamaño y unidades de apoyo para responder de inmediato.

Alerta a la navegación aérea y marítima

En un comunicado oficial, el EPL recomendó que “cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar” a las zonas marítimas y aéreas donde se desarrollan los ejercicios, citando razones de seguridad.

La televisión estatal china confirmó que uno de los ejes centrales del operativo es el bloqueo de puertos clave, incluidos Keelung, en el norte de Taiwán, y Kaohsiung, en el sur, infraestructura vital para la economía y el comercio de la isla.

Escalada regional tras venta de armas de EE.UU. a Taiwán

El despliegue se produce semanas después de que China advirtiera que tomaría “medidas decididas y contundentes” tras nuevos acuerdos de venta de armas entre Estados Unidos y Taiwán.

Pekín anunció recientemente sanciones contra 20 empresas de defensa estadounidenses, y mantiene además un choque diplomático con Japón, luego de que la nueva primera ministra nipona sugiriera un posible apoyo a Taiwán en caso de conflicto armado.