Informe de la CIA no convence a influyentes senadores

Senadores de ambos partidos cuestionaron el momento y la naturaleza no concluyente de la evaluación provisional, junto con el hecho de que el informe no se coordinó con otras agencias de inteligencia antes de su publicación.

Estoy ansioso por escuchar a otros departamentos afectados también”, dijo el Mark Warner, demócrata de Virginia y presidente del Comité de Inteligencia del Senado. Warner reveló que se espera que el panel de expertos de la comunidad de inteligencia sobre el Síndrome de La Habana termine su trabajo en poco más de una semana y cuestionó por qué la CIA se adelantó al trabajo de ese grupo.

El Comité de Inteligencia del Senado celebró una sesión a puertas cerradas sobre el tema el miércoles. “Todavía tengo preguntas que deben responderse”, dijo Warner. “Algunas de nuestras suposiciones de trabajo que hemos tenido durante algún tiempo, ¿me sorprende que no hayan funcionado? Sí, pero también tengo que ir donde están los hechos”, dijo, y agregó que tiene una “gran confianza” en el director de la CIA, William Burns, quien ha puesto un énfasis renovado en el tema.

Embajada de EEUU en CUba

El documento de la principal agencia de espionaje de EE.UU. dijo que la mayoría de los casos informados pueden explicarse por una variedad de factores médicos, ambientales o técnicos.

El informe de la CIA no refleja el consenso unánime de la comunidad de inteligencia, según revelaron fuentes de otras agencias.

Y tampoco satisfizo a la republicana de Maine Susan Collins, integrante del Comité de Inteligencia y coautora de la legislación para ayudar a las víctimas del Síndrome de La Habana con los costos médicos.

“Estoy sorprendida por muchos de los hallazgos, que parecen contradecir otros testimonios que hemos tenido”, dijo la senadora, quien aseguró que la CIA “debería estar comprometida con cuidar a las personas que han sufrido problemas médicos”.

“Todo lo que nos han dicho hasta ahora es diferente. ¿De repente llegamos a una conclusión diferente?”, se preguntó el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey. “Si (la CIA) tiene una determinación no concluyente, que no es una determinación, ¿por qué se siente obligado a emitir un informe provisional que no es concluyente?” dijo Menéndez. “Entonces, el momento, no lo entiendo del todo”. A las críticas de los legisladores se suman las de las propias víctimas, quienes, en un comunicado conjunto, calificaron al documento de la CIA como “una falta de fe y un socavamiento de la intención del Congreso y el presidente de estar con nosotros y alcanzar un amplio consenso gubernamental en cuanto a lo que hay detrás de esto”.