Chris Wood liderará a Nueva Zelanda en el Mundial tras una campaña en la Premier con lesiones

Chris Wood del Nottingham Forest anota un penal en el encuentro de ida de las semifinal de la Liga Europa ante el Aston Villa el jueves 30 de abril del 2026. (David Davies/PA via AP) AP

Wood y Tommy Smith, un defensor de 36 años que milita en un club de la quinta división de Inglaterra, se convertirán en los primeros neozelandeses en disputar dos mundiales fútbol. Ambos formaron parte del plantel de los All Whites en el torneo de 2010 en Sudáfrica. White fue citado por primera vez desde finales de 2024.

Como capitán, Wood sigue los pasos de Steve Sumner, quien llevó el brazalete de Nueva Zelanda en el Mundial de España 1982, y de Ryan Nelsen, quien encabezó al equipo en 2010.

El entrenador Darren Bazeley anunció el jueves la convocatoria de Nueva Zelanda en Auckland. Bazeley comentó que enfrentó una tarea difícil para recortar la lista después de que 40 jugadores participaron con Nueva Zelanda en 10 partidos durante los últimos 15 meses.

“Hemos pasado los últimos años construyendo para este momento y siguiendo a alrededor de 55 jugadores con opciones de ser convocados”, dijo Bazeley.

Añadió que el cuerpo técnico eligió un plantel que considera el mejor para maximizar las posibilidades de los All Whites de avanzar más allá de la fase de grupos.

“Esto nunca iba a ser un proceso fácil, y no se nos escapa la responsabilidad, pero estoy seguro de que hemos llegado a la mejor convocatoria posible para enfrentar a Irán, Egipto, Bélgica y lo que venga después”.

Nueva Zelanda, ubicada en el puesto 85 del ranking de la FIFA, quedó encuadrada en el Grupo G junto con Bélgica (9), Irán (20) y Egipto (29).

"Tenemos que ir al torneo y aprovechar la oportunidad que tenemos delante para hacer historia para Nueva Zelanda”, señaló Bazeley.

Nueva Zelanda no ha avanzado más allá de la fase de grupos en sus dos participaciones previas en la Copa del Mundo.

Wood se dirigió al público que asistió al anuncio del equipo mediante un mensaje de video pregrabado desde Inglaterra.

“Espero que podamos hacerlos sentir orgullosos y mostrarle al mundo de lo que somos capaces”, dijo Wood.

En el extremo opuesto de la experiencia de Smith, el mediocampista Lachlan Bayliss, de 23 años, fue seleccionado apenas dos meses después de debutar con Nueva Zelanda.

Bayliss irrumpió esta temporada con los Newcastle Jets en la A-League de Australia. Aunque nació en Australia, es elegible para los All Whites por su padre neozelandés.

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Lista:

Arqueros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC).

Defensores: Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers).

Mediocampistas: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Ben Old (Saint-Etienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Delanteros: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP