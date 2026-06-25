americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chris Evert se perderá Wimbledon tras recaída de cáncer de ovario

La integrante del Salón de la Fama del tenis Chris Evert afirmó el jueves que su cáncer de ovario ha regresado y que el tratamiento le impedirá asistir a Wimbledon este año.

ARCHIVO - Foto del 3 de julio del 2022, la excampeona de Wimbledon Chris Evert saluda a la afición en el 100mo aniversario de la Cancha Central. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 3 de julio del 2022, la excampeona de Wimbledon Chris Evert saluda a la afición en el 100mo aniversario de la Cancha Central. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo) AP

A Evert, de 71 años, le diagnosticaron por primera vez cáncer de ovario en diciembre de 2021. En diciembre de 2023 reveló que su cáncer había regresado.

Anunció en redes sociales el jueves que ya se sometió a una cirugía “como el primer paso en mi tratamiento y recuperación” después de que las pruebas revelaran que el cáncer había vuelto nuevamente. Indicó que comenzará la quimioterapia “en las próximas semanas”.

“Por esto, no asistiré a Wimbledon este año, y me apartaré de mis compromisos profesionales durante los próximos meses para concentrarme en mi salud”, expresó Evert.

“El cáncer de ovario es implacable, pero me mantendré optimista y decidida a seguir luchando esta batalla. Estoy profundamente agradecida con mi equipo médico, mi familia, mis amigos y con todos los que se han comunicado con amabilidad y ánimo. Espero verlos a todos de nuevo pronto”.

Evert ganó 18 títulos de Grand Slam en individuales y actualmente es analista de ESPN.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

Frank Abel pide clemencia a Marco Rubio desde un centro de ICE ante posible deportación a Cuba

Un puesto de comida en Mount Prospect, Illinois, el 8 de junio del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Economía de EEUU creció a un sólido ritmo de 2,1% entre enero y marzo

Una mujer pasa junto a un edificio dañado durante un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

LO ÚLTIMO: Fuertes sismos golpean Venezuela, al menos 164 muertos

Potente terremoto sacude Venezuela, haciendo tambalear los edificios de la capital

Potente terremoto sacude Venezuela, haciendo tambalear los edificios de la capital

ARCHIVO - Un cliente se prepara para repostar en un Costco de Ridgeland, Mississippi, el martes 24 de mayo de 2022. (AP Foto/Rogelio V. Solis, Archivo)

Indicador de inflación en EEUU sube a máximo de tres años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter