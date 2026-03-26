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Chourio inicia la temporada en lista de lesionados de los Cerveceros por fractura en mano izquierda

MILWAUKEE (AP) — El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, podría perderse de dos a cuatro semanas al inicio de la temporada tras fracturarse la mano izquierda en un juego de exhibición hace tres semanas.

ARCHIVO - Foto del 18 de febrero del 2026, el venezolano Jackson Chourio de los Cerveceros de Milwaukee hace un gesto durante los entrenamientos de primavera. (AP Foto/Morry Gash, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 18 de febrero del 2026, el venezolano Jackson Chourio de los Cerveceros de Milwaukee hace un gesto durante los entrenamientos de primavera. (AP Foto/Morry Gash, Archivo) AP

Los Cerveceros colocaron al venezolano en la lista de lesionados de 10 días el jueves, con efecto retroactivo al miércoles. La medida se anunció horas antes de su juego inaugural de la temporada contra los Medias Blancas de Chicago.

La lesión ocurrió el 4 de marzo mientras disputaba un duelo de exhibición con Venezuela ante los Nacionales de Washington en West Palm Beach, Florida antes del Clásico Mundial. Chourio recibió un pelotazo del lanzador de Washington Clayton Beeter.

Después de que Chourio sintiera molestias recientemente, una resonancia magnética reveló una pequeña fractura por fisura en la base del tercer metacarpiano.

Chourio, de 22 años, viene de una temporada 2025 en la que bateó para .270 con un porcentaje de embasado de .308, 21 jonrones, 78 carreras impulsadas y 21 robos en 131 juegos. Ha registrado más de 20 jonrones y 20 robos en cada una de sus dos temporadas en las Grandes Ligas desde que firmó un contrato de ocho años y 82 millones de dólares en diciembre de 2023, que representó la mayor cantidad de dinero garantizada para un jugador sin experiencia en las Grandes Ligas.

Ha bateado para .341 con un OPS de 1.044, cuatro jonrones y 11 carreras impulsadas en 12 juegos de postemporada en su carrera.

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