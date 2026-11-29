Un manifestante porta un retrato del jeque Mujibur Rahman cuando simpatizantes de la Liga Awami se reúnen para exigir el regreso de su hija, la depuesta primera ministra Sheikh Hasina, en Gopalganj, Bangladés, el domingo 29 de noviembre de 2026. (Foto AP/Mithun Hasan Jakaria). Fotografía tomada con un teléfono móvil. AP

La violencia estalló en el punto Zajira, en el distrito de Shariatpur, en el centro de Bangladesh, entre partidarios del primer ministro Tarique Rahman y de la ex primera ministra Sheikh Hasina, quien fue derrocada en un levantamiento masivo encabezado por estudiantes que puso fin a sus 15 años en el poder. Ella huyó a India.

En una entrevista con The Associated Press, Hasina dijo a principios de este mes que regresará al país a cualquier costo, y que ni siquiera la amenaza de muerte podrá impedirlo. Afirmó que volverá el 16 de diciembre.

Prothom Alo, el principal diario en bengalí del país, publicó el domingo que los dos hombres fallecidos eran simpatizantes de Hasina, y que al menos dos de los heridos fueron baleados. Al menos una docena de motocicletas fueron incendiadas en el lugar, indicaron funcionarios de la policía local.

Por separado, miles de partidarios de Hasina se manifestaron el domingo en su casa ancestral en Gopalganj y exigieron el regreso seguro de Hasina desde India. Bloquearon una autopista cuando funcionarios de seguridad, incluidos guardias fronterizos paramilitares, permanecían cerca.

En el vecino distrito de Madaripur, los simpatizantes de Hasina bloquearon una autopista principal. La región permaneció aislada de Daca y del sur de Bangladesh el domingo. Los tres distritos se encuentran bajo la División de Daca y están conectados por el puente más grande del país sobre un río importante.

Durante las últimas semanas, se han reportado explosiones de bombas caseras, así como incendios de vehículos en Daca, la capital, y en otros lugares.

El gobierno de Rahman quiere la extradición de Hasina desde India, pero Hasina dijo que regresará voluntariamente. India no respondió a la solicitud del gobierno para extraditarla.

Hasina enfrenta una sentencia de muerte relacionada con el levantamiento masivo que la obligó a abandonar el país en agosto de 2024. Podría ser arrestada si regresa, y un fiscal principal señaló anteriormente que será ejecutada.

Hasina y su partido, la Liga Awami, rechazaron el veredicto dictado bajo un gobierno interino encabezado por el laureado con el Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, quien asumió el poder tres días después de la caída de Hasina. Cientos de personas murieron durante el levantamiento, y los críticos de Hasina culparon a su gobierno.

El gobierno encabezado por Yunus, que dirigió el país durante 18 meses, entregó el poder en febrero tras unas elecciones. El gobierno interino también prohibió las actividades del partido de Hasina y no se le permitió participar en los comicios más recientes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP