americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Choque de tren y camión deja 1 muerto en Francia

BULLY-LES-MINES, Francia (AP) — Un tren de alta velocidad chocó contra un camión que transportaba equipo militar en un paso a nivel en el norte Francia, dejando al conductor del tren muerto y 16 heridos, informaron las autoridades.

Un trabajador ferroviario se encuentra cerca de un tren de alta velocidad (TGV) después de que este chocó contra un camión que transportaba equipo militar en Bully-les-Mines, norte de Francia, el martes 7 de abril de 2026. (Foto AP/Jean-François Badias)
Un trabajador ferroviario se encuentra cerca de un tren de alta velocidad (TGV) después de que este chocó contra un camión que transportaba equipo militar en Bully-les-Mines, norte de Francia, el martes 7 de abril de 2026. (Foto AP/Jean-François Badias) AP

Las autoridades detuvieron al conductor del camión y se abrió una investigación por homicidio involuntario agravado, pero es demasiado pronto para determinar la causa exacta del choque, declaró el fiscal Etienne Thieffry a los periodistas.

El jefe de la autoridad ferroviaria nacional SNCF, Jean Castex, afirmó que las barreras del paso a nivel funcionaban correctamente.

Los equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar tras el choque en un paso a nivel en la localidad de Bully-les-Mines, en una ruta ferroviaria que va de Dunkerque a París, indicó la administración regional en un comunicado. Señaló que el conductor del tren murió y que 16 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, y que más de 200 pasajeros del tren fueron evacuados.

La parte frontal de la locomotora quedó destrozada y el camión también sufrió daños severos, según un periodista de The Associated Press en el lugar. El tren permaneció sobre las vías y la línea ferroviaria fue cerrada mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Congresistas de EEUU que viajaron a Cuba dicen que diálogo bilateral no es todavía una negociación

LA HABANA (AP) — Dos congresistas estadounidenses que viajaron a Cuba para observar la situación humanitaria en la isla aseguraron que, aunque hay un contacto entre los dos gobiernos, aún no se puede hablar de una negociación formal.
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

Destacados del día

🚨 LA ISLA DE KHARG: LA DEBILIDAD DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

🚨 LA ISLA DE KHARG: LA "DEBILIDAD" DE IRÁN QUE PODRÍA DEFINIR LA GUERRA

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Termoeléctrica Antonio Guiteras vuelve a fallar y dispara los apagones en cuba

Baby Lores participa en audiencia migratoria de Insurrecto en EEUU y reacciona al proceso

Baby Lores participa en audiencia migratoria de Insurrecto en EEUU y reacciona al proceso

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

Régimen cubano niega nueva patana turca pese a reportes sobre su llegada a La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Aduana de Cuba incauta casi 2 mil TABACOS y PALOMAS vivas ocultas rumbo a EEUU en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter