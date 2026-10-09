americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Choque entre autobús y camión deja al menos 28 muertos en Tanzania

DAR ES SALAAM, Tanzania (AP) — Un autobús de pasajeros chocó con un camión maderero y se incendió en el este de Tanzania a primera hora del viernes, lo que causó al menos 28 muertos, según un funcionario del departamento de bomberos y rescate.

El accidente se produjo en Mkambarani, en la carretera entre Morogoro y Dar es Salaam, mientras el autobús viajaba de Dar es Salaam a Mbeya, indicó Joseph Mwasabeja, comandante interino del cuerpo regional de bomberos y rescate de Morogoro.

El camión iba de Iringa hacia Dar es Salaam y estaba tratando de adelantar a otros vehículos cuando chocó con el bus, agregó Mwasabeja en el lugar de los hechos.

El autobús quedó destruido por el fuego. Por el momento se desconoce la cifra total de heridos, pero algunos habían sido trasladados ya a un hospital, agregó.

Scholastica Ndunga, portavoz del Hospital Regional de Referencia de Morogoro, señaló que más tarde harían públicas las cifras de muertos y heridos que fueron llevados allí.

Una colisión entre dos autobuses en la región norteña de Kilimanjaro causó al menos 37 muertos en junio de 2025. Ambos vehículos se incendiaron. A raíz de ese incidente, la presidenta del país, Samia Suluhu Hassan, pidió un cumplimiento más estricto de las normas de seguridad vial.

África tiene la tasa de muertes en carretera más alta del mundo, con unas 26 por cada 100.000 habitantes, frente al promedio mundial de alrededor de 18, según la Comisión Económica para África de Naciones Unidas. El continente cuenta con apenas el 3% de los vehículos del mundo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Destacados del día

MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

Una vivienda en venta en Arlington Heights, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Tasas hipotecarias en EEUU suben a su nivel más alto en tres años

Cuba acusa a EEUU de piratería tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

Cuba acusa a EEUU de "piratería" tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: Consideramos todas las opciones ante el régimen

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: "Consideramos todas las opciones" ante el régimen

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter