Choque entre autobús y camión deja al menos 28 muertos en Tanzania

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El accidente se produjo en Mkambarani, en la carretera entre Morogoro y Dar es Salaam, mientras el autobús viajaba de Dar es Salaam a Mbeya, indicó Joseph Mwasabeja, comandante interino del cuerpo regional de bomberos y rescate de Morogoro.

El camión iba de Iringa hacia Dar es Salaam y estaba tratando de adelantar a otros vehículos cuando chocó con el bus, agregó Mwasabeja en el lugar de los hechos.

El autobús quedó destruido por el fuego. Por el momento se desconoce la cifra total de heridos, pero algunos habían sido trasladados ya a un hospital, agregó.

Scholastica Ndunga, portavoz del Hospital Regional de Referencia de Morogoro, señaló que más tarde harían públicas las cifras de muertos y heridos que fueron llevados allí.

Una colisión entre dos autobuses en la región norteña de Kilimanjaro causó al menos 37 muertos en junio de 2025. Ambos vehículos se incendiaron. A raíz de ese incidente, la presidenta del país, Samia Suluhu Hassan, pidió un cumplimiento más estricto de las normas de seguridad vial.

África tiene la tasa de muertes en carretera más alta del mundo, con unas 26 por cada 100.000 habitantes, frente al promedio mundial de alrededor de 18, según la Comisión Económica para África de Naciones Unidas. El continente cuenta con apenas el 3% de los vehículos del mundo.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP