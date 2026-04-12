Choque de autobús deja cinco muertos y 29 heridos en el suroeste de Ecuador

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El siniestro ocurrió en una carretera que conduce hacia la provincia costera de Santa Elena —341 kilómetros al suroeste de la Quito— cuando un vehículo liviano “invadió el carril” contrario, provocando un “choque frontal” con el autobús que transportaba a 42 pasajeros, dijo a la prensa el jefe de la Oficina de investigaciones de Accidentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), coronel John Intriago.

Tras el impacto el autobús “perdió el control y se volcó”, explicó el uniformado.

Entre las víctimas se encuentran cuatro adultos, uno de ellos el conductor del vehículo liviano, además de un menor de edad, añadió Intriago.

El Servicio Integrado de Seguridad informó en un comunicado que los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención, aunque no precisó su estado.

El autobús de la cooperativa Valencia cubría la ruta desde la ciudad costera de Guayaquil hacia la playa turística de Olón, en Santa Elena.

Los siniestros de tránsito se producen con frecuencia en las carreteras de Ecuador. Según cifras oficiales 1.595 episodios se registraron en el inicio de 2026, con un saldo de 206 fallecidos.

FUENTE: AP