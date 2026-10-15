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Choque de autobús en Canadá deja 3 muertos y varios heridos, dice la policía

Tres personas murieron y varias más resultaron heridas tras un incendio en el que se vieron involucrados dos autobuses de transporte público en la ciudad canadiense de Calgary, informó la policía.

Autoridades de transporte público señalaron que los dos autobuses chocaron.

Fotos y videos que circulan en redes sociales mostraban llamas envolviendo el techo de uno de los autobuses y la parte delantera de un segundo autobús.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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