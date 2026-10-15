Choque de autobús en Canadá deja 3 muertos y varios heridos, dice la policía

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Autoridades de transporte público señalaron que los dos autobuses chocaron.

Fotos y videos que circulan en redes sociales mostraban llamas envolviendo el techo de uno de los autobuses y la parte delantera de un segundo autobús.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP