Se complica la situación de Chocolate MC: es extraditado a la cárcel del condado Monroe para enfrentar nuevos cargos

Según documentos oficiales de una corte de circuito del condado Monroe revelados en exclusiva por el periodista de América TeVé Daniel Benitez, Chocolate violó los términos de su libertad condicional tras no comparecer delante de un juez como se la había fijado.

Tras violar los términos de su libertad condicional le fue impuesta una orden de captura y un nuevo cargo por no comparecer delante de un juez.

Yosvanis Arismin Sierra tiene serios cargos en el condado Monroe relacionados al caso de Cinthia Cortés.

En este caso Chocolate está siendo acusado por violencia doméstica con estrangulación, secuestro, causar daño corporal a una persona y generarle una discapacidad.

Chocolate MC habló desde la cárcel

El reguetonero cubana Chocolate MC habló desde la cárcel en exclusiva con el programa de redes sociales "La Eskina kaliente".

En la entrevista Yosvani Sierra, alias Chocolate MC dio todos los detalles y su versión de los motivos por los cuales terminó en la cárcel y sobre el incidente que tuvo con su novia Dayneris Díaz.

Por otra parte, la joven cubana Dayneris Díaz, mejor conocida como La Menor, también comentó en el programa de Youtube La Eskina Kaliente que ya no sigue con el reguetonero cubano Yosvani Sierra, alias Chocolate MC, y contó detalles sobre su arresto.

“Todo el mundo piensa que yo le puse esos cargos a él, pero él tenía esos cargos pendientes”, indicó la ex del Rey del Reparto.

Según la joven, ella y Chocolate venían teniendo problemas hace ya un tiempo y lo que marcó el fin de su relación fue cuando ella estuvo embarazada y él reguetonero se desapareció, causándole que tuviese un aborto debido al estrés.

Díaz indicó que durante esta primera ruptura (ya que después volverían a reconciliarse) el reguetonero tuvo una crisis y comenzó a decir que quería suicidarse por la separación y por lo que ocurrió con el embarazo. Él incluso llamó a la policía y lo llevaron a una clínica donde lo internaron para poder calmarlo.

La joven también señaló que, tras terminar la relación de forma definitiva, Sierra se alteró mucho y comenzó a amenazarla, “me decía que me iba a romper todas mis cosas, no me dejaba salir de la casa”.

Ya una vez cuando ella entró a su carro para irse llamó a la policía, y en ese mismo momento, el artista comenzó a darle golpes a su vehículo. Cuando las autoridades llegaron al lugar, ya el reguetonero se había ido.

Tal y como contó la joven, en la información que publicó la policía del condado Hillsborough no apareció ningún cargo vinculado con el altercado que ambos tuvieron.

Chocolate fue arrestado este sábado en Tampa por conducir sin licencia e intentar huir de la policía. Hasta el momento se desconoce si el artista cubano será liberado próximamente o sí tendrá que permanecer en prisión enfrentando los demonios de su pasado.

