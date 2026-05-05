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Chisholm conecta jonrón de la ventaja ante deGrom y Yankees vencen a Rangers 7-4

NUEVA YORK (AP) — Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón que significó la ventaja ante Jacob deGrom en la sexta entrada, y los Yankees de Nueva York vencieron el martes 7-4 a los Rangers de Texas para conseguir su quinta victoria consecutiva y la 15ª en 17 juegos.

Jazz Chisholm Jr., de los Yankees de Nueva York, conecta un cuadrangular ante Jacob DeGrom, de los Rangers de Texas, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II)
Jazz Chisholm Jr., de los Yankees de Nueva York, conecta un cuadrangular ante Jacob DeGrom, de los Rangers de Texas, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Chisholm elevó la recta de 98 mph de deGrom a las gradas del jardín derecho para romper el empate 3-3. El batazo de 413 pies fue el segundo jonrón en la carrera del segunda base ante deGrom (2-2), quien permitió un cuadrangular a Chisholm en Citi Field con una recta de 100,4 mph el 10 de abril de 2021.

Ryan McMahon conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego ante deGrom en la segunda entrada. Los Yankees estuvieron abajo 3-0 antes de sus primeros turnos al bate.

McMahon se unió a su compañero Giancarlo Stanton, Freddie Freeman y Austin Riley como los únicos jugadores con al menos tres jonrones ante deGrom.

Cody Bellinger inició la remontada de Nueva York con un doble productor que pegó en la parte alta de la cerca entre el jardín derecho y el central después de que Aaron Judge conectó un sencillo. Bellinger también aportó un doble de dos carreras ante Jalen Beeks, un lanzamiento después de que Judge recibió su cuarta base por bolas intencional del año.

Paul Goldschmidt añadió su 374º jonrón de por vida en la octava para una ventaja de cuatro carreras.

Texas abrió el juego llenando las bases con dos boletos y un sencillo de Josh Jung ante el novato puertorriqueño Elmer Rodríguez. Joc Pederson conectó un elevado de sacrificio, el dominicano Ezequiel Duran pegó un sencillo productor y Jung anotó con un lanzamiento descontrolado.

En su segunda apertura en las Grandes Ligas, Rodríguez permitió tres carreras y seis hits en 4 2/3 entradas. Ponchó a dos y dio cuatro boletos.

Brent Headrick (2-0) se acreditó la victoria al ponchar al bateador emergente Sam Haggerty con las bases llenas en la quinta.

David Bednar retiró a Josh Jung con las bases llenas en la octava y consiguió los últimos cinco outs para su 10º salvamento. _____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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