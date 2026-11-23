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Según la agencia oficial de noticias china Xinhua, la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China anunció que el astronauta paquistaní Muhammad Zeeshan Alí llevará a cabo la misión junto con sus colegas chinos Tang Hongbo y Wu Yi. La agencia indicó que está previsto que la nave despegue del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, el miércoles por la mañana.

La televisora estatal CCTV informó que el astronauta paquistaní realizará una misión de corta duración como especialista de carga útil. Durante la fase en órbita, se encargará principalmente de experimentos para la cooperación entre China y Pakistán, además de las operaciones diarias.

Su misión consistirá en llevar a cabo cuatro proyectos científicos en los campos de la biotecnología y los materiales, y tiene previsto realizar un experimento en órbita sobre microorganismos fotosintéticos, señaló CCTV.

Tras una misión de corta duración, regresará a la Tierra a bordo de la nave Shenzhou 23, añadió.

El lanzamiento marcaría el primer vuelo conjunto que involucra a astronautas chinos y extranjeros en la historia del programa espacial tripulado de China. Forma parte de un acuerdo firmado por China y Pakistán en febrero de 2025.

A diferencia de sus dos colegas, que volarían por primera vez, Tang había participado en dos misiones espaciales anteriores. Se convertiría en el primer astronauta en abordar la estación espacial Tiangong en tres ocasiones, indicó CCTV.

China está preparando su primer alunizaje tripulado para 2030. Estados Unidos es considerado el principal rival espacial de China, y la NASA aspira a llevar astronautas a la superficie lunar en 2028. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP