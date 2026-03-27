China abre investigaciones sobre prácticas comerciales de EEUU en respuesta a aranceles de Trump

ARCHIVO - Contenedores de mercancías, listos para embarcar en el puerto de Guangzhou, en el distrito de Nansha, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el 17 de abril de 2025. (AP Foto/Ng Han Guan, archivo) AP

El Ministerio de Comercio indicó que las nuevas pesquisas responden a dos investigaciones anunciadas por Trump a principios de mes contra varios países, incluyendo China.

Las dos investigaciones de Beijing buscan proteger los intereses de las industrias chinas pertinentes, indicó el ministerio en un comunicado, en el que manifestó su “firme oposición” a las iniciativas estadounidenses.

Una de las pesquisas examinará las políticas de Washington que restringen la entrada de bienes chinos a Estados Unidos y limitan la exportación estadounidense de productos de tecnología avanzada al gigante asiático. La otra se centra en las barreras a las exportaciones chinas de energías renovables.

Se espera que las investigaciones duren seis meses, y podrían prorrogarse otros tres más si fuese necesario, indicó el ministerio.

Las pesquisas chinas son el último episodio en una prolongada guerra comercial y podrían servir de moneda de cambio para contrarrestar cualquier posible nuevo arancel de Trump.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló algunos de los aranceles decretados por el presidente republicano, que respondió iniciando lo que se conoce como investigaciones comerciales basadas en la Sección 301.

Una de ellas examina las acusaciones de exceso de capacidad industrial —que puede impulsar las exportaciones— y de subsidios gubernamentales que podrían dar a empresas en China y en otros lugares una ventaja injusta sobre los competidores estadounidenses.

La pesquisa, que apunta a 16 socios comerciales, incluyendo la Unión Europea, podría derivar en aranceles más altos a las importaciones procedentes de esas economías.

La otra, que afecta a decenas de países, entre ellos China, podría prohibir la importación de productos elaborados mediante trabajos forzados.

El representante comercial de China advirtió en conversaciones recientes con Estados Unidos en París que las investigaciones estadounidenses podrían amenazar una estabilidad en las relaciones económicas entre ambos países lograda con gran esfuerzo.

Las conversaciones buscaban sentar las bases para una visita de Trump a Beijing, prevista inicialmente para la próxima semana. El mandatario retrasó el viaje debido a la guerra con Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP