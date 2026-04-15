Chile: Kast presenta plan económico para reactivar la inversión y el empleo

El presidente de Chile, José Antonio Kast, y su esposa, María Pía Adriasola, saludan a sus seguidores desde el balcón del palacio presidencial de La Moneda tras su investidura en Santiago de Chile, el miércoles 11 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix) AP

Kast, del derechista Partido Republicano que llegó a la presidencia apenas en marzo con la promesa de encabezar un gobierno enfocado en la seguridad y la economía, buscará dinamizar la actividad económica mediante un paquete de 40 medidas que enviará al Congreso en los próximos días.

“Queremos más empleo, más progreso económico y social, y más seguridad para que los chilenos puedan recuperar la esperanza”, dijo el mandatario al inicio de su primer discurso en cadena nacional.

“Tenemos un solo objetivo, que Chile sea un país donde el trabajo honesto alcance para vivir bien”, dijo Kast. “Una nación donde quien quiera emprender no encuentre obstáculos sino oportunidades y donde el Estado cumple sus funciones con eficiencia”.

Entre las iniciativas principales, Kast apunta a recuperar la confianza del sector privado con una propuesta para reducir el impuesto corporativo del 27% al 23%, una medida que ya enfrenta el rechazo de la oposición. Además, el gobierno busca implementar un crédito para las empresas que paguen salarios a trabajadores más vulnerables, iniciativa que ayudaría a las compañías de todos los tamaños a reducir costos de contratación.

“Todos necesitan lo mismo: un Estado que no los trabe, una carga tributaria que no los asfixie y un marco legal que les dé certeza para crecer y dar más empleo”, dijo Kast.

Kast, de 60 años, hizo campaña con la promesa de impulsar a la economía mediante el fomento de la inversión privada, la reducción de obstáculos regulatorios y el fortalecimiento de sectores estratégicos como la minería, la energía y la infraestructura.

Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio ha complicado sus planes. El gobierno anunció en marzo un fuerte aumento en los precios de los combustibles en un país que depende enormemente de las importaciones de petróleo. El incremento disparó la inflación mensual al 1%, su mayor variación desde enero de 2025.

El mandatario también propuso eliminar el impuesto sobre la compra de viviendas nuevas durante 12 meses para facilitar el acceso a la vivienda propia. El plan contempla eximir a los propietarios mayores de 65 años de la obligación de pagar contribuciones sobre su primera vivienda.

El paquete económico también incluye asistencia para las víctimas de los incendios de enero pasado en las regiones de Ñuble y Biobío, que dejaron 23 muertos, destruyeron más de 1.000 viviendas y obligaron a decenas de miles de personas a evacuar.

“Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer: el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana, la gran industria”, dijo Kast al final de su discurso. “El crecimiento económico no es un beneficio para unos pocos”.

FUENTE: AP