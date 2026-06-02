Chile: al menos 19 detenidos, entre ellos ejecutivo bancario, en operativo contra el Tren de Aragua

Miembros de la Policía de Investigaciones (PDI) exhiben objetos incautados durante la "Operación Tokio" para una conferencia de prensa en Santiago de Chile, el martes 2 de junio de 2026. Según la PDI, la operación desmanteló una célula local de la organización criminal "Tren de Aragua". (Foto AP/Esteban Félix) AP

El operativo respondió a una investigación abierta en 2024 para indagar una serie de delitos, como operaciones de lavado de activos, extorsiones, asociación criminal, contrabando y "mercados ilegales del Tren de Aragua” en el país.

“Es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio”, dijo a los periodistas el fiscal Héctor Barros tras conocer los resultados de la acción.

Entre los detenidos figura un ejecutivo del banco Santander, cuyas dependencias fueron allanadas en la jornada junto a otras diversas residencias y oficinas de diferentes partes del país.

El trabajador, según la fiscalía, estaría vinculado con “operaciones internacionales para el Tren de Aragua ” y habría facilitado múltiples cuentas bancarias en diversas entidades financieras para lavar dinero y traspasarlo a la organización.

“Estamos hablando de una cifra superior a 78.000 millones de pesos (unos 88 millones de dólares) que salieron de nuestro país”, expresó el fiscal.

Según el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, el grupo actuaba a través de roles, funciones y una estructura estratificada bastante organizada e “integrada por personas nacionales venezolanas” para cometer delitos financieros, sobre todo estafas y extorsiones.

Posteriormente, lavaban los activos a través de empresas de fachada para “finalmente insertarlas en la economía ilícita” y “así disipar el origen de las mismas o en transacciones en criptoactivo”, agregó el funcionario en una rueda de prensa.

Además de los detenidos, el operativo terminó con más 140 cuentas bancarias congeladas y una suma congelada que supera los 300.000 dólares.

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que la acción contó con la colaboración de las fuerzas de la Policía Nacional de Colombia, uno de los principales destinos del dinero ilícito proveniente de Chile.

“Así como ninguna institución puede sola enfrentar este desafío de la delincuencia organizada transnacional, ningún país tampoco puede hacerlo solo”, dijo Valencia en la conferencia. “Necesitamos, para poder enfrentarlo adecuadamente, cooperar entre las distintas agencias de Estado de los distintos países que compartimos esta amenaza”.

El Banco Santander indicó en un comunicado que colabora con las investigaciones y aseguró que “mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente”.

FUENTE: AP