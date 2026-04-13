Chevron firma acuerdo con estatal Petróleos de Venezuela con miras a incrementar producción de crudo

El acto fue encabezado por la presidenta encargada , Delcy Rodríguez, y representantes de Chevron en Venezuela. El convenio incluye el intercambio de activos --un yacimiento de gas— por un campo de crudo extrapesado en la Faja, que se va a sumar a la producción de Petropiar, el principal proyecto de la petrolera estadounidense en Venezuela.

La Faja es una zona del tamaño de Costa Rica donde se ubican las reservas petroleras más grandes del mundo, estimada en unos 303.000 millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos.

La ampliación de Petropiar “permitirá dar importantes avances en materia de producción y que los ingresos derivados de esa producción vayan directamente a beneficio del pueblo de Venezuela y que sea un beneficio compartido para los pueblos de los Estados Unidos y de Venezuela”, dijo Rodríguez durante la ceremonia.

Chevron, que está próxima a cumplir 103 años en Venezuela, opera cuatro empresas conjuntas con PDVSA y aportan además una cuarta parte de la producción diaria de un millón de barriles de petróleo del país.

“Hoy estamos incrementando nuestra posición en Petroindependencia a un 49% y estamos incorporando el bloque de Ayacucho 8 a nuestras operaciones de Petropiar, aprovechando al máximo la capacidad organizacional que tenemos”, dijo Javier La Rosa, representante de Chevron.

El acuerdo fue suscrito luego que en enero fue aprobada una nueva Ley de Hidrocarburos , que redujo drásticamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera.

En respuesta a esa reforma legal, el Departamento del Tesoro comenzó a flexibilizar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.

Después que las fuerzas estadounidenses depusieron y capturaron al ahora expresidente Nicolás Maduro en un operativo en la madrugada del 3 de enero pasado, Washington se ha propuesto asumir el control de la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela.

En agosto de 2006, el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, predecesor y mentor político de Maduro, llevó adelante una reforma de la ley que impulsó la creación de empresas mixtas en el sector petrolero, revirtiendo convenios operativos en sociedades con la petrolera estatal PDVSA, en la que esta mantenía el control mayoritario en los proyectos.

Mientras firmas como ExxonMobil abandonaron el país y acudieron a los tribunales ante la ola de nacionalizaciones, empresas como Chevron, entre otras, aceptaron la oferta de Chávez, fallecido en 2013, para crear empresas junto a PDVSA en términos que lucían desfavorables.

Los gobiernos de Washington y Caracas también acordaron recientemente restablecer relaciones diplomáticas rotas en 2019. Esas y otras medidas han sido adoptadas después del traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga.

FUENTE: AP