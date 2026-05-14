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Chase Burns domina y Bleday conecta par de jonrones. Rojos apalean 15-1 a Nacionales

CINCINNATI (AP) — Chase Burns lanzó seis entradas sin permitir carreras, JJ Bleday despachó dos jonrones e impulsó seis carreras, y los Rojos de Cincinnati evitaron ser barridos por los Nacionales de Washington al imponerse el jueves por 15-1.

JJ Bleday (22) de los Rojos de Cincinnati luego de batear un jonrón de dos carreras ante los Nacionales de Washington, el jueves 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Ben Jackson)
JJ Bleday (22) de los Rojos de Cincinnati luego de batear un jonrón de dos carreras ante los Nacionales de Washington, el jueves 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Ben Jackson) AP

Burns (5-1) toleró dos hits, ponchó a siete y dio dos bases por bolas para conseguir su cuarta decisión consecutiva ganada.

El derecho de 23 años sorteó una quinta entrada con tres errores —uno de ellos suyo, tras dejar caer un tiro mientras cubría la primera base— para mantener sin anotaciones a los Nacionales. Ha permitido apenas una carrera limpia en sus últimas tres aperturas.

Matt McLain le dio a Burns una ventaja de 2-0 en el segunda inning con su cuarto jonrón del año y el primero de cuatro cuadrangulares de los Rojos en el día.

Bleday añadió un batazo de tres carreras en la quinta entrada para poner el marcador 9-0, lo que marcó el final de la jornada para el abridor de Washington Foster Griffin (4-2).

Griffin había permitido solo 11 carreras limpias en ocho aperturas para una efectividad de 2,12 antes de ceder nueve en cuatro innings y un tercio contra los Rojos.

El jonrón de dos carreras de Bleday en la séptima fue su sexto de la temporada, amplió la ventaja a 11-0 y representó el tercer partido de múltiples jonrones de su carrera. Luego conectó un sencillo flojo como parte de una octava entrada de cuatro carreras ante Joey Wiemer, el jardinero de Washington que acabó en la lomita, y quien también permitió un jonrón de tres carreras de Dane Myers.

El dominicano Elly De La Cruz conectó un doble y un sencillo para su sexto juego consecutivo con múltiples hits, racha que está empatada como la más larga desde 1900 para un bateador ambidiestro de Cincinnati.

La única carrera de los Nationals llegó por un lanzamiento descontrolado de Lucas Mey en la octava.

La victoria extendió a 39 la racha de series consecutivas en casa de los Reds sin ser barridos, su cifra más larga desde que establecieron un récord de la franquicia con 52 seguidas entre 2011 y 2013.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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