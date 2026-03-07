americateve

Charles Oliveira le quita el título BMF a Max Holloway en la UFC 326

LAS VEGAS (AP) — Charles Oliveira finalmente se vengó de una derrota que se le había quedado grabada en la mente, al superar el sábado por decisión unánime a Max Holloway para ganar el título BMF.

El brasileño Charles Oliveira (derecha) lanza un golpe a Max Holloway, en la función UFC 326 de artes marciales mixtas, el sábado 7 de marzo de 2026 (Steve Marcus/Las Vegas Sun via AP)/Las Vegas Sun via AP)
Tuvieron que pasar casi 11 años.

Los cinco jueces dieron una puntuación de 50-45 a favor de Oliveira (37-11). El combatiente brasileño de peso ligero, tercero en el ranking, controló el combate desde el inicio.

Holloway (27-9), que cerró como favorito de -235 en BetMGM Sportsbook, ganó el primer enfrentamiento el 23 de agosto de 2015, después de que Oliveira sufrió una lesión en el esófago a menos de dos minutos de haber comenzado la pelea.

Holloway, de 34 años y cuarto en el ranking de la división de peso ligero, nunca pudo encontrar su propio ritmo ante el enfoque implacable de Oliveira, que conectó más golpes mientras avanzaba hacia posiciones superiores en el suelo.

Aun así, el nuevo campeón BMF se mostró respetuoso con uno de los peleadores más prestigiados del deporte.

“Max es el tipo más duro contra el que he peleado”, dijo Oliveira, de 36 años, mientras abrazaba a su hijo. Su esposa estaba a su lado durante la entrevista posterior al combate.

“Tenía que venir aquí y dominar”, añadió.

La UFC presentó el cinturón BMF el 2 de noviembre de 2019. Aunque no está identificado con una categoría de peso y su nombre no es publicable según los estándares de The Associated Press y de la mayoría de los medios, lo ostenta el peleador que mejor ejemplifica la ferocidad y la electricidad que definen este deporte.

En una pelea anunciada como coestelar, aunque en realidad fue un combate de peso mediano a tres asaltos, el séptimo del ranking Caio Borralho (18-2-0) venció al octavo Reinier de Ridder (21-4-0). Tras sobrevivir a un rodillazo en la ingle en el primer asalto, Borralho impuso su plan, evitando en gran medida el suelo mientras se plantaba de tú a tú durante la mayor parte del combate. Los tres jueces dictaminaron 30-27.

En el resto de la cartelera preliminar, el no clasificado Raul Rosas Jr. (12-1) superó por decisión al peso gallo número 13 Rob Font (22-10) en una pelea bastante desigual y sin demasiados momentos destacados. Los tres jueces dieron 30-27 para una decisión unánime.

En un combate programado a tres asaltos en peso ligero, Drew Dober conectó golpes consecutivos de izquierda al rostro de Michael Johnson para terminar la pelea a los 1:53 minutos del segundo asalto. Tras preparar el primer golpe con un amague de derecha, Dober (29-15) siguió con una potente izquierda que derribó a Johnson (25-20) de espaldas. Dober se lanzó de inmediato y cayó con otra izquierda para cerrar el combate con nocaut.

Con una derecha atronadora a la mandíbula, el peso mediano número 13 Gregory Rodrigues (19-6) logró un nocaut en el primer asalto sobre el número 15 Brunno Ferreira (15-3) a los 1:47 de su combate pactado a tres asaltos. Cuando Ferrieira cambió a guardia zurda, Rodrigues no dudó y respondió con una derecha de contra que derribó a su rival.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

