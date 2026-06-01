Chamanes peruanos realizan ritual de bendición antes del balotaje presidencial

Un chamán realiza un ritual mientras sostiene un cartel del candidato presidencial Roberto Sánchez en la playa La Herradura de Lima, Perú, el lunes 1 de junio de 2026, antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (AP Foto/Martín Mejía) AP

El ritual es una tradición al inicio de cada año y antes de elecciones.

Los chamanes se reunieron junto al mar en la playa La Herradura, en el distrito de Chorrillos, en Lima, y alzaron carteles de los dos candidatos.

Los dos —Keiko Fujimori, la hija conservadora del desacreditado expresidente Alberto Fujimori, y Roberto Sánchez, un congresista nacionalista y exministro— están muy parejos en las encuestas y se enfrentarán el domingo.

Fujimori obtuvo poco más del 17% de los votos, mientras que Sánchez consiguió aproximadamente el 12% entre un concurrido grupo de candidatos en la primera vuelta en abril. Esa ronda estuvo marcada por problemas logísticos, los cuales impidieron que miles de personas en Perú y el extranjero pudieran sufragar. Posteriormente, el organismo electoral del país tardó semanas en oficializar a los dos contendientes para la segunda vuelta.

En el ritual de bendición, los chamanes usaron pétalos de flores, fruta, hojas de coca y trozos aromáticos de palo santo, además de tabaco negro, espadas y muñecos. También encendieron bengalas de colores y tocaron tambores.

El chamán Andrés de los Santos, quien viajó a Lima desde el norte del país, dijo que el principal objetivo del ritual que realizan es garantizar que el mejor candidato sea el que represente a Perú.

Aunque esta vez los chamanes no hicieron pronósticos, anteriormente ya han vaticinado el futuro. A finales de 2025 predijeron que el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ahora se encuentra encarcelado en Estados Unidos y enfrenta cargos por narcotráfico, ya no estaría en el puesto para finales de 2026.

El ganador de la segunda vuelta se convertirá en el noveno presidente de Perú en apenas 10 años, al reemplazar a José María Balcázar, quien fue elegido mandatario interino en febrero. Balcázar sustituyó a otro presidente interino, José Jerí, quien fue destituido por acusaciones de corrupción apenas cuatro meses después de asumir el cargo.

El próximo presidente del país juramentará el cargo el 28 de julio para un mandato de cinco años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP