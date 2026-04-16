Cerveceros aprovechan 3 toques seguidos para anotar la carrera decisiva en triunfo 2-1 ante Azulejos

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Joey Ortiz de los Cerveceros de Milwaukee con un toque de sacrificio en la séptima entrada ante los Azulejos de Toronto el jueves 16 de abril del 2026. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Aaron Ashby (5-0) enfrentó a apenas a dos bateadores y consiguió el último out de la séptima para adueñarse del liderato de las Grandes Ligas en victorias.

Toronto dejó varada en tercera la posible carrera del empate cuando Kazuma Okamoto rodó para out ante el venezolano Ángel Zerpa, quien logró su segundo salvamento. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. había conectado un sencillo para abrir la entrada y llegó a tercera con un par de roletazos hacia el lado derecho.

Milwaukee cortó una racha de seis derrotas el miércoles al anotar dos veces en la octava entrada pese a sacar apenas una pelota del cuadro interior. Los Cerveceros no sacaron ninguna pelota del cuadro interior durante su ataque de la séptima entrada el jueves.

Mitchell recibió una base por bolas al abrir la entrada ante Tommy Nance (0-1) y Greg Jones lo avanzó a segunda con un toque. David Hamilton llegó quieto con un toque de hit para colocar corredores en las esquinas. Joey Ortiz llevó a Mitchell al plato.

Andrés Giménez conectó un doble al abrir la entrada, llegó a tercera con el sencillo de Ernie Clement y anotó con el toque de Tyler Heineman en la tercera entrada.

Los Cerveceros empataron en la cuarta. Brice Turang abrió con un doble, avanzó a tercera con el sencillo de William Contreras y se deslizó al plato a salvo con el elevado de sacrificio de Luis Rengifo al jardín izquierdo.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP