Cerrará centro de detención de inmigrantes en Florida, dice el gobernador

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DeSantis señaló que el centro siempre iba a ser temporal y que ahora los funcionarios federales tienen suficiente capacidad para gestionar la detención y la deportación en instalaciones más permanentes.

DeSantis explicó que el objetivo era que la instalación permaneciera abierta solo alrededor de un año, hasta que se pudieran asegurar centros de detención más permanentes.

“Cumplió su propósito durante ese tiempo”, afirmó el gobernador republicano.

Funcionarios anunciaron a principios de junio un cierre temporal de la instalación, al indicar que la temporada de huracanes hacía que no fuera seguro mantener a los detenidos allí. Todas las personas retenidas en la pista de aterrizaje aislada habían sido trasladadas a otras instalaciones.

Defensores de los inmigrantes sostienen que las tiendas de campaña nunca fueron seguras ni humanas para retener a las personas. Los detenidos en la instalación han hablado de las dificultades para acceder a abogados y han descrito malas condiciones físicas, entre ellas gusanos en la comida, inodoros que no descargan, pisos inundados con desechos fecales y mosquitos y otros insectos por todas partes.

El centro de detención fue construido por la administración de DeSantis en cuestión de días en 2025, y el presidente Donald Trump acudió a visitar el lugar.

DeSantis y Trump dijeron que el centro de detención era fundamental para los esfuerzos republicanos de devolver a sus países de origen a las personas que se encuentran en el país de manera ilegal. El gobernador republicano indicó que 21.000 personas fueron deportadas a través de la instalación. __________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP