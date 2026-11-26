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La instalación, con capacidad para 50 camas, ubicada en una base militar en Laikipia, desató protestas mortales de residentes que temían la exposición al virus y un brote que pudiera desbordar el frágil sistema de salud de Kenia.

El Tribunal Superior ordenó en mayo que se detuviera la construcción de la instalación al tiempo que se resolvía un caso presentado por la Sociedad de Abogados de Kenia y el organismo de vigilancia constitucional Katiba Institute. Los demandantes sostuvieron que el frágil sistema de salud de Kenia no estaba preparado para afrontar un posible brote de ébola.

Funcionarios del gobierno de Trump habían señalado que los estadounidenses expuestos al ébola en el extranjero serían enviados a la instalación en lugar de ser trasladados en avión de regreso a casa. El gobierno de Estados Unidos planeaba aportar 13,5 millones de dólares a los esfuerzos de preparación de Kenia frente al ébola.

La jueza Patricia Nyaundi ordenó el jueves al gobierno que revelara todos los acuerdos con Estados Unidos en un plazo de 45 días. También prohibió que continuaran la construcción o las operaciones en la instalación.

Residentes informaron haber visto aviones militares aterrizar en la base poco después que comenzara la construcción. Un grupo humanitario con sede en Estados Unidos también indicó que algunos de sus miembros del personal, que habían estado trabajando en la República Democrática del Congo, fueron puestos en cuarentena en Kenia.

Kenia reportó su primer caso de ébola en octubre, después que un ciudadano keniano viajara desde la República Democrática del Congo a través de Uganda. El país registró un total de nueve casos, todos relacionados con contactos directos del paciente inicial.

Consultado en octubre sobre si la instalación respaldada por Estados Unidos también pondría en cuarentena a kenianos expuestos al ébola, el ministro de Salud, Aden Duale, manifestó que el gobierno estaba a la espera de las directrices del tribunal. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP