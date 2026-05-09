Celta presiona al Betis en la lucha por un cupo de España a la Liga de Campeones

El Betis se mantuvo en el quinto puesto de La Liga con una ventaja de cuatro puntos sobre el Celta de Vigo, sexto, que metió presión al equipo sevillano tras ganar 1-0 en el campo del Atlético de Madrid. A ambos equipos les quedan tres partidos —y nueve puntos posibles— esta temporada.

España aseguró una quinta plaza adicional para la Liga de Campeones el jueves con la victoria del Rayo Vallecano ante el Estrasburgo en las semifinales de la Conference League le dio a España una ventaja insalvable sobre Alemania en la carrera por un cupo extra.

Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético ya tienen asegurado su lugar en la máxima competición europea de clubes. El Barcelona puede asegurar el título de liga el domingo con, al menos, un empate cuando reciba al Madrid en un clásico en el Camp Nou.

Manuel Pellegrini ha guiado al Betis a la Liga Europa o a la Conference League en las últimas cinco campañas, pero el equipo sevillano no juega la Liga de Campeones desde la temporada 2005-06.

Anthony adelantó al Betis cerca del descanso, cuando el delantero brasileño se metió hacia dentro desde la derecha y colocó un disparo con la zurda desde fuera del área junto al poste más lejano.

Ez Abde puso el 2-0 justo después del descanso, cuando el extremo se escapó por la banda izquierda, regateó a su marcador y anotó desde un ángulo muy cerrado, con el balón entrando tras golpear el poste lejano.

Orri Óskarsson recortó distancias para la Real Sociedad desde corta distancia para iniciar la remontada, y el delantero español Mikel Oyarzabal empató en el tiempo añadido después de que una mano de Diego Llorente lo enviara al punto de penalti.

“Estamos tristes por el resultado. Pero no podemos lamentarlo mucho. Tenemos un partido muy importante en casa el martes (contra el Elche). Tenemos una ventaja, pero debemos olvidarnos de eso y seguir adelante partido a partido”, añadió Anthony.

El Betis terminó con 10 hombres después de que el delantero Aitor Rubial fuera expulsado por una segunda tarjeta amarilla en los últimos instantes del tiempo añadido.

La Real Sociedad ya tiene asegurada una plaza para la Liga Europa tras ganar la Copa del Rey el mes pasado.

Un disparo de Borja Iglesias, cuando faltaba media hora, ayudó al Celta a ganar en el campo de un Atlético deslucido y a mantenerse en camino de, al menos, un boleto para la Liga Europa.

Lucha por el descenso

El Sevilla saltó del 17mo al 12mo puesto en la apretada zona baja de la tabla tras reaccionar con dos goles tardíos para vencer 2-1 al Espanyol.

Tyrhys Dolan adelantó al Espanyol en el estadio Sánchez Pizjuán en la segunda parte, pero el Sevilla marcó por medio de Andrés Castrín y luego Akor Adams en el tiempo añadido.

“Merecíamos esta victoria, por ir perdiendo y tener que remontar. No recuerdo haber tenido una remontada así esta temporada”, señaló Castrín.

El Espanyol, que llegó a estar tan arriba como quinto en enero, ha visto derrumbarse su temporada en 2026. No ha ganado en 18 partidos este año y cayó al 15mo puesto, apenas dos puntos por encima del descenso.

“Nos quedan tres finales. Estamos frustrados, pero es un equipo lleno de espíritu y carácter”, comentó Dolan sobre los partidos restantes.

El Alavés se mantuvo en el 18vo puesto y entre los tres equipos en posiciones de descenso después de que solo pudiera empatar 1-1 en Elche.

El Real Oviedo, colista, podría descender el domingo cuando reciba al Getafe.

Los capitanes de todos los equipos de la liga española llevaron brazaletes con la bandera de la Unión Europea para conmemorar el Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo.

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FUENTE: AP