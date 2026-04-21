Cease poncha a 12 en 5 innings y Guerrero pega jonrón en triunfo de Blue Jays 5-2 ante Angels

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El venezolano Lenyn Sosa puso a Toronto al frente con un elevado de sacrificio en la sexta, y Nathan Lukes impulsó dos carreras de seguro en los innings finales tras ingresar desde la banca.

Cease (1-0) consiguió su primera victoria con los Azulejos y se quedó a un ponche de igualar el máximo de su carrera, pese a necesitar 110 lanzamientos para conseguir 15 outs. El derecho, que firmó en diciembre un contrato de agente libre por 210 millones de dólares y siete años, limitó a los Angelinos a dos carreras y cinco hits. Dio dos bases por bolas y ponchó al cubano Jorge Soler con una recta de 99 mph en su último lanzamiento.

El relevista de Toronto Braydon Fisher lanzó una sexta entrada en blanco, Louis Varland ponchó a tres de sus cuatro bateadores y Tyler Rogers consiguió los dos últimos outs en la octava. El cerrador Jeff Hoffman, que atraviesa dificultades, ponchó a tres en una novena entrada de un hit para su tercer salvamento.

El zurdo de los Angelinos Reid Detmers (1-2) permitió cuatro carreras y cinco hits en seis entradas, con cinco ponches y dos bases por bolas. Los bateadores de Los Ángeles se poncharon 18 veces, la mayor cifra de la temporada.

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FUENTE: AP