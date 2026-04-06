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Cavaliers vencen a 142-126 a Grizzlies que igualan récord de la NBA con 29 triples

MEMPHIS (AP) — Evan Mobley anotó 24 puntos, Dennis Schroder sumó 22 unidades y 11 asistencias, y los Cavaliers de Cleveland vencieron el lunes 142-126 a Memphis pese a que los Grizzlies igualaron el récord de la NBA de triples en un solo partido con 29.

El pívot de los Cavaliers de Cleveland Evan Mobley clava el balón frente al alero de los Grizzlies de Memphis Olivier-Maxence Prosper en el encuentro del lunes 6 de abril del 2026. (AP Photo/Brandon Dill)
El pívot de los Cavaliers de Cleveland Evan Mobley clava el balón frente al alero de los Grizzlies de Memphis Olivier-Maxence Prosper en el encuentro del lunes 6 de abril del 2026. (AP Photo/Brandon Dill) AP

Cleveland (50-29) alcanzó las 50 victorias por segunda temporada consecutiva y por 14ta ocasión total.

Memphis (25-54) encestó 29 de 59 (49%) desde detrás del arco, con los nueve jugadores de los Grizzlies anotando un triple. Este fue un récord de la franquicia en triples convertidos e igualó la marca de la NBA de 29, que ahora comparte con los Bucks de Milwaukee (contra Miami el 29 de diciembre del 2020) y los Celtics de Boston (contra los Knicks de Nueva York el 22 de octubre de 2024). Adama Bal rompió el récord de la franquicia de Memphis cuando quedaban 3:25 minutos, y añadió otro a 1:41.

Cleveland llegó a estar abajo por hasta 17 puntos en la primera mitad antes de encadenar una racha de 31-12 para irse al descanso arriba 68-64. Keon Ellis anotó 16 puntos en la primera mitad, y Mobley y Schroder aportaron 12 cada uno. Schroder también repartió ocho asistencias.

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FUENTE: AP

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