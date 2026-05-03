Cavaliers vencen 114-102 a Raptors en el séptimo juego y avanzan a semifinales del Este

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Jarrett Allen (31), de los Cavaliers de Cleveland, se alza para retacar el balón en la segunda mitad del séptimo juego de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA contra los Raptors de Toronto, el domingo 3 de mayo de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Donovan Mitchell encabezó a los Cavaliers con 22 unidades y James Harden aportó 18 en una serie en la que el equipo local ganó los siete partidos.

Cleveland, cuarto preclasificado, visitará a Detroit, el primero de la siembra, el martes por la noche en el primer partido de la segunda ronda. Los rivales de la División Central dividieron sus cuatro enfrentamientos de la temporada regular.

Scottie Barnes sumó 24 tantos y nueve rebotes, y RJ Barrett anotó 23 por los Raptors, que estaban en los playoffs por primera vez desde 2022.

Allen registró 14 puntos y 10 rebotes, incluidos cinco en el aro ofensivo, mientras Cleveland firmó una racha de 49-21 durante un tramo de 15 minutos entre el segundo y el tercer cuarto, en el que convirtió un déficit de nueve puntos en una ventaja de 19.

Toronto lideró durante la mayor parte de la primera mitad y llegó a tener una ventaja de 10 puntos a mitad del segundo cuarto antes de que Cleveland iniciara su remontada.

Los Cavaliers perdían 47-38 con 2:58 por jugarse cuando encadenaron una racha de 11-2 para cerrar la primera mitad e igualar el marcador 49-49. Los Cavs llevaban 4 de 17 en triples antes de que Harden, Max Strus y Jaylon Tyson acertaran desde más allá del arco.

Cleveland tomó la delantera con nueve puntos consecutivos para abrir el tercer cuarto, mientras Mitchell anotó cinco y Mobley añadió cuatro. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP