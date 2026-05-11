Casi 750.000 personas salen a las calles para celebrar el título del Barcelona en La Liga

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Rodeados de fanáticos, los jugadores del Barcelona celebran en un autobus descapotable después de la obtención del campeonato de La Liga española, el lunes 11 de mayo de 2026, en Barcelona, España. (AP Foto/Joan Monfort) AP

Barcelona derrotó 2-0 al Real Madrid el domingo en el Camp Nou y aseguró su segundo título de liga consecutivo. El club catalán obtuvo una ventaja inalcanzable de 14 puntos sobre el Madrid, segundo clasificado, con tres partidos por disputar.

El equipo desfiló en autobuses descapotables por las calles de la ciudad para celebrar el 29no título de liga del club.

“Barcelona volvió a mostrar su pasión por el Barça. Las calles se convirtieron en un mar blaugrana entregado a un equipo que sigue escribiendo capítulos exitosos en su historia y que celebró estos nuevos títulos rodeado de su gente”, manifestó el club.

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FUENTE: AP