Carney pide nueva alianza con EEUU mientras se revisa tratado de libre comercio

El primer ministro canadiense, Mark Carney, pronuncia un discurso y participa en una mesa redonda en el Club Económico de Nueva York el jueves 28 de mayo de 2026. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press vía AP) AP

Carney afirmó en un discurso en el Club Económico de Nueva York que debería existir una “verdadera alianza” que replantee la cooperación en sectores específicos que se ven desafiados por la competencia global.

El mandatario canadiense hizo sus declaraciones antes de la revisión obligatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC, a realizarse en julio.

Carney señaló que Canadá se está diversificando para depender menos de Estados Unidos y está firmando acuerdos comerciales con decenas de países de diversas partes del mundo.

“Nuestro objetivo central en todas estas alianzas es aumentar nuestra autonomía estratégica. Porque vivimos en un mundo donde la integración se ha convertido en arma. Porque un país que no puede alimentarse, abastecerse de energía o defenderse no es verdaderamente soberano”, expresó Carney.

Las acciones de Trump —como el inicio de una guerra comercial y la insinuación de que Canadá se convierta en otro estado de Estados Unidos— han enfurecido a los canadienses y crearon el entorno político para que Carney ganara el cargo de primer ministro tras prometer que confrontaría a Trump.

El mandatario canadiense se ha convertido en portavoz de un movimiento para que los países encuentren maneras de vincularse y contrarrestar a Estados Unidos. Carney se ha fijado como meta que Canadá duplique sus exportaciones no destinadas a Estados Unidos en la próxima década, ya que los aranceles estadounidenses están enfriando la inversión.

La iniciativa “Canada Strong ayudará a que Estados Unidos vuelva a ser grande. Son innumerables los ejemplos en los que deberíamos trabajar juntos y competir con el mundo juntos. Y con esos fines, hemos presentado propuestas específicas y prácticas al gobierno de Estados Unidos”, manifestó Carney.

Canadá ha estado protegido del impacto más fuerte de los aranceles de Trump por el T-MEC, pero ese pacto comercial será sometido a revisión, y ciertos sectores clave, como el aluminio y el acero, han sido golpeados con fuerza por los aranceles.

Carney señaló que las exportaciones canadienses de aluminio a Estados Unidos equivalen, en términos de energía, a 10 represas Hoover, y que no tiene sentido reemplazar a Canadá.

“Con las crecientes necesidades energéticas de Estados Unidos, ¿tiene sentido construir los gigavatios necesarios para reemplazar a Canadá?”, cuestionó Carney.

También indicó que, en automóviles, Canadá es el mayor cliente de Estados Unidos, y que “un mercado norteamericano integrado para la producción es la mejor manera y la más duradera de enfrentar la intensa competencia global”.

Carney también afirmó que, en minerales críticos, con sus vastas reservas de potasa, níquel, cobre y uranio, Canadá puede ser el proveedor más confiable que Estados Unidos necesita para poner alimentos asequibles en la mesa, fortalecer su defensa nacional y satisfacer la demanda para alimentar a la IA.

“En un momento de crisis energética global, Canadá proporciona a Estados Unidos la energía confiable y los minerales críticos que ayudan a impulsar el crecimiento estadounidense: el 99% de las importaciones de gas natural de Estados Unidos, el 85% de las importaciones de electricidad y el 60% de las importaciones de petróleo crudo”, afirmó Carney.

Carney señaló que Canadá es el mayor cliente de Estados Unidos, al comprar más bienes que China, Japón y Alemania juntos.

“Cuando Canadá y Estados Unidos hemos tenido nuestras diferencias a lo largo de los años, siempre —con el tiempo— las hemos superado, porque nuestros valores compartidos y nuestros intereses comunes son profundos. Permean nuestras economías”, expresó.

Carney también se reunió con representantes de BlackRock, JP Morgan Chase, Blackstone, Morgan Stanley y Apollo durante su estancia en Nueva York.

Dominic LeBlanc, ministro canadiense de Comercio con Estados Unidos, viajará a Washington la próxima semana para conversaciones. LeBlanc ya había advertido que el acuerdo de libre comercio podría quedar sujeto a una revisión anual y que la incertidumbre podría ser el objetivo del gobierno estadounidense.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP