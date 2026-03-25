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Carney arremete contra el CEO de Air Canada por condolencias solo en inglés tras choque mortal

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó el miércoles que el mensaje de condolencias solo en inglés del director general de Air Canada tras el mortal accidente del domingo en Nueva York mostró una falta de compasión y de criterio.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, llega a Parliament Hill en Ottawa el miércoles 25 de marzo de 2026. (Sean Kilpatrick /The Canadian Press vía AP)
El primer ministro canadiense, Mark Carney, llega a Parliament Hill en Ottawa el miércoles 25 de marzo de 2026. (Sean Kilpatrick /The Canadian Press vía AP) AP

El CEO de Air Canada, Michael Rousseau, será citado a comparecer ante el comité de lenguas oficiales del Parlamento canadiense después de compartir en internet un video de condolencias de cuatro minutos que solo incluyó dos palabras en francés: “bonjour” y “merci”.

Antoine Forest, uno de los dos pilotos que murieron en el accidente en el aeropuerto de LaGuardia, era un quebequense francófono.

Forest y Mackenzie Gunther murieron cuando el vuelo de Air Canada Jazz que estaban aterrizando en LaGuardia chocó con un camión de bomberos en la pista el domingo por la noche.

La sede de Air Canada está en Montreal, Quebec, donde el francés es el idioma principal. Rousseau ya había sido criticado antes por no hablar francés. Pronunció su mensaje de condolencias en inglés, con subtítulos en francés.

“Vivimos con orgullo en un país bilingüe. Aquí hay dos idiomas oficiales y Air Canada tiene una responsabilidad especial, sea cual sea la situación, de comunicarse, sea cual sea la situación, en ambos idiomas oficiales”, manifestó Carney.

“Estoy sumamente decepcionado por el mensaje difundido por el CEO de Air Canada. Muestra falta de compasión, y seguiremos de cerca sus declaraciones ante el comité de lenguas oficiales, así como las declaraciones que provengan del consejo de administración de Air Canada”.

La identidad de Quebec ha sido motivo de controversia desde la década de 1760, cuando los británicos completaron su toma de control de lo que entonces se llamaba Nueva Francia. Un 80% de Quebec es francófono.

Un portavoz de Air Canada no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios.

La Oficina del Comisionado de Lenguas Oficiales ha recibido cientos de quejas sobre el video de Rousseau.

“No quiero sacar rédito político de lo que sigue siendo una tragedia, con personas aún hospitalizadas, pero no es la primera vez que se le dice que hable francés y debería saberlo”, expresó Marc Miller, ministro de Identidad y Cultura de Canadá.

La ministra de Industria, Mélanie Joly, señaló que muchas de las víctimas y sus familias son francófonas y sostuvo que el video de Rousseau careció de empatía. “Es una cuestión de liderazgo moral”, declaró Joly.

Carney indicó que las autoridades canadienses siguen trabajando en estrecha colaboración con sus homólogos estadounidenses para determinar cómo ocurrió este accidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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