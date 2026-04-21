Carlos Vives y Juan Luis Guerra sellan su amistad con “Buscando el mar”

ARCHIVO - Carlos Vives llega a los Premios Billboard de la Música Latina el jueves 23 de octubre de 2025 en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier, archivo) AP

“Era el momento perfecto y todo tiene su hora debajo del cielo”, dijo Guerra el lunes en una entrevista por videollamada desde Santo Domingo. “Yo creo que era el momento esencial y perfecto para nosotros cantar juntos”.

“Para mí es completar mi álbum familiar”, agregó Vives desde Montreal. “Yo pienso que los que hablamos y los que cantamos en español somos una sola familia”.

Vives recordó escuchar la música de Guerra en su natal Santa Marta, donde el baile y el merengue son vitales, y hasta donde llegó la música de Guerra deslumbrándolos.

“Fue maravilloso para nosotros”, dijo el astro colombiano. “Para mi esposa y para mí su música es como un encuentro, siempre es un encuentro, siempre nos da alegría cuando suena una canción de Juan”.

Guerra a su vez recordó la forma en la que quedó deslumbrado por la cumbia colombiana en su juventud cuando estudiaba música en Berklee, Estados Unidos.

“Yo tenía un compositor que me gustaba mucho, se llamaba Charles Mingus, un bajista famoso, y me acuerdo que uno de sus álbumes se llamaba ‘Cumbia & Jazz Fusion’ que me llamó muchísimo la atención”, recordó al tiempo que se dijo fan de la música de Vives.

“He venido admirando la música y la trayectoria de Carlos por mucho tiempo”, señaló.

La ciénaga

Como lo hizo en su proyecto “Cumbiana”, Vives también rinde homenaje a los pueblos anfibios de los territorios cumbieros en “Buscando el mar”.

El tema, grabado en Bogotá y Santo Domingo, está inspirado en la ciénaga en el delta del Río Grande, en la literatura de Gabriel García Márquez y en el territorio colombiano conectado culturalmente con el Caribe, con República Dominicana y las Antillas.

“Que la gente de allá se sienta orgullosa, de que Juan Luis Guerra toca ese tema, que Juan Luis Guerra los acompaña con esta canción”, dijo Vives.

Una amistad de años

Para la portada eligieron una fotografía en blanco y negro de los años noventa en la que Vives luce su cabellera larga y Guerra su característica boina, ambos llevan ropa que ahora sería la envidia de los jóvenes. La tomaron en Cartagena, Colombia.

“Eso fue en tu casa desayunando”, le dijo Guerra a Vives.

Vives recordó que se retrataron tras haber ganado el Premio Ondas en Barcelona en 1994, cuando Guerra obtuvo el galardón a mejor artista o grupo latino, Vives fue nombrado artista revelación latino y Julio Iglesias recibió un premio a la trayectoria.

Años después, ambos fueron galardonados con el Premio a la Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación, Vives en 2024 y Guerra en 2007.

“Yo siempre tengo una vergüenza porque a mí no me fue tan bien cuando yo canté para ti”, recordó Vives. “En cambio, verte ahí con Rubén (Blades en la ceremonia de Vives), esa vaina no se nos olvidará en la vida, nunca. Cada vez que lo decimos, lloramos”.

Una canción con un toque espiritual

En la canción sobresale el acordeón de Egidio Cuadrado, astro del vallenato que acompañó a Vives desde 1985 y quien falleció hace dos años, pero cuya parte alcanzaron a grabar, convirtiéndolo en una especie de homenaje póstumo. Incluso se escucha un grito de Vives para su compadre Egidio.

“Estoy seguro de que lo debe estar disfrutando”, dijo Vives sobre Cuadrado.

La letra de la canción es en su mayoría creación de Vives, pero Guerra dijo que se adaptó mucho a su espiritualidad.

“Siempre he querido que mis canciones digan cosas que le sirvan a la gente”, dijo Vives. “Que les gusten a los niños, que les gusten a los viejos, que le gusten a los tíos, a los papás, a los hermanos. Creo que estamos haciendo música de Dios”.

Próximamente, publicarán el video del tema. Vives también estará de gira por Estados Unidos y Canadá con su Tour Al Sol que incluye fechas en Nueva York, Nueva Orleans, Chicago, Los Ángeles y Miami, así como San Juan en Puerto Rico.

FUENTE: AP